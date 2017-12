/ 27 Dic, 2017 | A la escasez de insumos, material médico-quirúrgico y de mantenimiento en el hospital Luis Ortega de Porlamar, se le suma un nuevo elemento que termina por restringir aún más la atención que reciben los pacientes en el principal centro asistencial de la entidad: es la migración frecuente de especialistas, lo que deja los cargos vacantes en su gran mayoría.Enrique Ernández, vicepresidente de la Sociedad de Médicos Especialistas del principal centro de salud de Nueva Esparta, explicó que en ese hospital imparten cursos de posgrado, pero por no contar con especialistas que ofrezcan la formación académica de calidad y cantidad, existen problemas que pudieran conllevar a tomar la decisión de cerrar la formación en el área de Medicina Interna.Ratificó que la diáspora del capital humano calificado por motivos migratorios, en busca de condiciones dignas de trabajo y mejoras en su calidad de vida, está cambiando la rutina no solamente en los pacientes, sino también en los profesionales que prefieren quedarse.Insistió en que ese centro hospitalario actualmente tiene problemas de importancia capital para prestar un servicio de calidad como merecen los neoespartanos, situación que se agrava por falta de especialistas.Ernández aseveró que la situación actual del hospital Luis Ortega en diciembre es quizás la más caótica por la que ha atravesado ese nosocomio en su historia, con problemas en su capital humano, recursos y materiales médico-quirúrgicos, así como mal funcionamiento de áreas prioritarias, mantenimiento y saneamiento de las mismas, de formación y capacitación, entre otras deficiencias.El gremialista consideró importante insistir en las enormes deficiencias en cuanto a medicamentos, con un déficit superior al 90% entre los que mencionó antibióticos, fármacos para patologías inmunológicas, drogas anestésicas, para tratamiento de pacientes con HIV, hepatitis, oncológicos y para el tratamiento y mantenimiento en el área nutricional, sobre todo fórmulas lácteas.Áreas más afectadasEl vicepresidente de la Sociedad de Médicos Especialistas del hospital Luis Ortega indicó que en la actualidad ese centro asistencial tiene problemas serios de deficiencias del personal, destacando la ausencia de médicos residentes de posgrado y asistenciales, con más impacto en las áreas de Medicina Interna, Traumatología, Cirugía y subespecialidades.También existe déficit de especialistas, y destacó la ausencia total de urólogos, la presencia de un solo neurocirujano que no puede ejecutar muchos de los procedimientos quirúrgicos por la necesidad de ayuda calificada.Además, faltan cirujanos cardiovasculares, oftalmólogos, nefrólogos, otorrinolaringólogos, internistas y otros subespecialistas, como neumonólogos, fisiatras, hematólogos, infectólogos, endocrinólogos, intensivistas, cardiólogos, gastroenterólogos y radiólogos.Ernández confirmó además que existen deficiencias de recursos humanos en las áreas de Enfermería y personal técnico.Destacó igualmente que el banco de sangre, además del déficit de recursos humanos, no cuenta con reactivos para la preparación de los hemoderivados.Esta situación se agrava por los problemas en el mantenimiento de equipos médicos, la ausencia de una unidad adecuada para la preparación del tratamiento destinado a los pacientes hemato-oncológicos e insumos para procedimientos.Reveló que el laboratorio no cuenta con los recursos para realizar la mayoría de los exámenes más básicos y elementales, lo que obliga a todos los pacientes que se hospitalizan allí a tener que realizar las pruebas en laboratorios privados cercanos al hospital.En lo que respecta al área de Radiología, detalló que esa unidad funciona sin médicos radiólogos que informen los estudios, teniendo que ser interpretados los mismos por personal o médicos sin la formación necesaria para tal fin; además de no contar con el material para la impresión, ni medios de contraste que son de capital importancia para su realización.FallasSobre la unidad de Nefrología, Ernández detalló que además del déficit en recursos humanos, no cuenta con el material médico-quirúrgico suficiente para su óptimo funcionamiento cómo catéteres de diálisis, personal para su inserción y antibióticos, así como fallas en al menos tres máquinas de diálisis.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi