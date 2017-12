/ Brasil declaró persona "non grata" a Gerardo Delgado, el diplomático venezolano de mayor rango en el país, en respuesta a una medida similar adoptada por Caracas la semana pasada, informó este martes la Cancillería."Brasil decidió declarar persona non grata al encargado de negocios de Venezuela . En la práctica, eso implica que dejará el país. Es una medida rápida", detalló un asesor de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores a la AFP.El gigante sudamericano había anticipado que aplicaría un trato recíproco si Caracas ratificaba las palabras de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, quien el sábado dijo que su país había declarado como "non grata" la presencia del embajador brasileño Ruy Pereira, el cual para ese momento ya se encontraba en su país.Pero Itamaraty optó por no esperar y pasó a los hechos, tres días después de afirmar que la determinación contra su embajador mostraba "el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi