/ 27 Dic, 2017 | Brasilia. El Gobierno brasileño declaró como "persona non grata" al responsable por la embajada de Venezuela en Brasilia, Gerardo Antonio Delgado Maldonado, en reciprocidad por la misma decisión de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana con respecto al embajador de Brasil en Caracas."Se trata de una decisión adoptada por simple reciprocidad", dijo el vocero de la cancillería brasileña.El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil anunció el viernes que había tomado conocimiento de que su embajador en Caracas fue declarado "persona non grata" y que tan sólo esperaba una comunicación oficial para adoptar la misma medida.El Gobierno de Venezuela , tras la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, ordenó el sábado la expulsión del embajador brasileño en Caracas, Ruy Carlos Pereira.Delgado Maldonado es el actual representante de Venezuela en Brasilia porque el presidente venezolano, Nicolás Maduro , ordenó el regreso a Caracas de su embajador, Alberto Castellar, en mayo de 2016, cuando fue destituida la entonces presidenta brasileña, Dilma Rousseff, tras ser sometida a un juicio político en el Congreso por irregularidades fiscales. Maduro calificó entonces como ilegítimo al Gobierno de Michel Temer, el vicepresidente que asumió tras la destitución de Rousseff, la misma razón argumentada por la Asamblea Constituyente para declarar como "persona non grata" al embajador brasileño en Caracas.Las relaciones entre Brasil y Venezuela , que fueron muy cercanas en los gobiernos de Hugo Chávez y Luiz Inácio Lula da Silva, se deterioraron significativamente desde la llegada al poder de Temer, un duro crítico del régimen de Maduro y que exige el regreso de la democracia en el país vecino para admitirlo de regreso al Mercosur, del que fue suspendido en agosto pasado.En un comunicado que divulgó la semana pasada, la cancillería brasileña dijo que, de confirmarse la declaración de su embajador como "persona non grata" en Venezuela , la decisión demostraría nuevamente "el carácter autoritario de la administración de Nicolás Maduro y su falta de disposición para cualquier tipo de diálogo".La decisión de Brasil se produce un día después de que Canadá anunciara la expulsión del encargado de negocios de la embajada de Venezuela en represalia igualmente por la decisión del Gobierno de Maduro de declarar persona "non grata" a un diplomático canadiense."El Gobierno de Venezuela ha anunciado que el encargado de negocios de Canadá en Caracas ha sido declarado persona 'non grata' y será expulsado del país. Esta acción es típica del régimen de Maduro que ha socavado de forma consistente todos los esfuerzos para la vuelta a la democracia", dijo la canciller canadiense, Chrystia Freeland, en un comunicado."En respuesta a este movimiento del régimen de Maduro , anuncio que el embajador de Venezuela en Canadá (el general Wilmer Barrientos, que ya había sido retirado por el Gobierno venezolano) ya no es bienvenido en Canadá. También declaro al encargado de negocios venezolano persona 'non grata'", añadió Freeland.