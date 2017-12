/ Los conductores se encontraron con la sorpresa de la reducción de cupo, hasta de gasoil. Este martes ya hubo que"empujar? el carro. (Foto/ Omar Hernández) Conductores del estado se mantienen desde hace varias semanas en permanente zozobra para poder abastecerse de combustible, soportando largas colas, lo que este martes se agudizó con el anuncio de que en algunas estaciones de servicio recibieron la orden de reducir el cupo tanto para gasolina como para gasoil.Isleros (los populares bomberos) confirmaron en estaciones de servicio del sector Paramillo y parte alta de la ciudad que estaban surtiendo 36 litros de gasolina para los vehículos, otros hablaron de 20 litros, explicaron que regularmente a quienes le surten 44 litros; igual la reducción es para los vehículos pesados, tanto para gasolina como para gasoil, afirmando que dicha reducción es hasta de 20 litros menos.La presencia del personal militar ayuda a agilizar las largas colas. (Foto/ Omar Hernández) Tanto conductores de vehículos particulares como taxistas del Táchira, fueron los más sorprendidos con dicho anuncio de reducción de sus cupos de combustible, sobre todo para quienes ya tenían dos días en las colas de las estaciones de servicio esperando el arribo de la gandola."Nos siguen golpeando?Andrés Prieto, vecino del sector La Romera, afirmó que el Táchira sigue siendo el estado más golpeado del país,"pues aquí seguimos sufriendo para adquirir alimentos, no hay efectivo, sin transporte público, nadie nos puede visitar porque no tenemos gasolina y como complemento hoy después de 12 horas de cola en la estación de servicio de Paramillo, me acaban de decir que no tendré el cupo completo por órdenes de Pdvsa"Dijo que ya habían reducido la frecuencia con que un conductor puede surtir de gasolina, ahora también la cantidad de litros:"No entiendo porqué nos siguen golpeando de esta forma en el estado Táchira" Explicó que anteriormente un conductor podía surtir 62 litros y se lo redujeron a 40, después quedó en 44 litros y hoy (martes) están surtiendo 36 litros; también dijo que antes se podía surtir 17 veces al mes, actualmente lo bajaron a 10.Una de las particularidades de este martes además de la reducción del cupo, fue que la mayoría de las estaciones de servicio en horas de la mañana estuvieron cerradas, algunas porque no llegaba la gandola y otras porque tuvieron problemas con el sistema de bombeo, caso concreto de la avenida España.Como se corrió el rumor que donde había presencia militar era porque llegaba el combustible, los conductores optaron por esperar pacientemente hasta pasada las 12:00 del mediodía, cuando fueron desalojando dichos lugares.Uno de los factores que fue bien visto por muchos conductores fue la presencia y custodia militar en las estaciones de servicio, lo que ayudaba a darle mayor movilidad a las largas colas, pues los uniformados organizaron la forma en que se entraba a cada estación de servicio y colaboraban con los conductores.Varias estaciones de servicio estuvieron cerradas la mañana de este martes. (Foto/ Omar Hernández) El manifiesto general era que por lo menos había disminuido la presencia de motorizado s sin chip pidiendo combustible y la entrada de vehículos en retroceso que tanto malestar ha causado en las estaciones de servicio.ESA con colasEn virtud del caos que se ha presentado con las largas colas en las estaciones de servicio desde hace más de tres semanas, los conductores advierten que ni siquiera la puesta en funcionamiento de las Estaciones de Servicio Alternativa han disminuido la zozobra de los conductores, puesto que ahora en dichas ESA se colocan no sólo los vehículos sin chip sino los que lo poseen, por aquello de que sale más rentable llevar combustible para la frontera; mientras tanto una gran cantidad de tachirenses muestran su preocupación porque se vive en una permanente zozobra, que se han incrementado con el anuncio de la disminución -aún nada oficial- de los cupos de combustible en algunas gasolineras para todo tipo de vehículo.Augusto MedinaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi