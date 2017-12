/ Detectives del Cicpc se encuentran en averiguaciones para esclarecer los casos Un total de 12 personas fallecieron entre el fin de semana y el lunes por distintas causas, la mayoría de los hechos fueron por robo o venganza.De estos casos solo 6 casos ocurrieron en Caroní, manteniéndolo entre los más violentos. Mientras que en Heres solo se registraron 2, en Piar, El Callao, Sifontes y Gran Sabana solo uno.SábadoUn individuo aun sin identificar falleció luego que se enfrentara a comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana.La confrontación armada se registró en una de las habitaciones del Hotel Arte Dorado ubicado en la población de Tumeremo, municipio Sifontes.En otro caso ocurrido ese mismo día, se conoció que en una zona boscosa de la calle Cantv, sector Las Chalanas, municipio Callao, encontraron el cadáver de un hombre quien presentó varias heridas por arma blanca.Hasta los momentos se desconoce su identidad, ya que para entonces no llevaba consigo ningún documento. Autoridades presumen que se trate de una muerte por venganza.Por otro lado, una adolescente de 18 años, identificada como Iris Miledys Machado Sifontes perdió la vida luego que sujetos la ultrajaran y le dieran varios tiros.En este caso, el joven Luis Manuel Sanoja, de 22 años, resultó lesionado y trasladado hasta la emergencia del hospital Guaiparo.De acuerdo a la versión oficial, ambos fueron interceptados por sujetos que bajo amenazas lo despojaron de su vehículo Dodge Caliber de color blanco.El hecho se suscitó en una zona boscosa del sector Las Cachimbas, en Upata, municipio Piar.Horas más tarde, una comisión del Cicpc adscritos al Eje de Homicidios, realizaron un rastreo y localizaron el auto en el sector Los Rosos sentido San Félix" Upata.En el sitio se llevó a cabo una balacera que culminó con uno de los antisociales heridos, lo llevaron hasta el centro hospitalario más cercano, donde minutos después fallece. Aun se desconoce su identidad.En el lugar detectives colectaron una escopeta 12 mm y recuperaron el vehículo robado.DomingoEn la madrugada de este domingo fue localizado en plena vía publica, específicamente en la calle principal del sector Inés Romero, San Félix, municipio Caroní, el cuerpo de un joven de aproximadamente 23 años.La víctima presentó varios impactos de bala, la mayoría en la cabeza, aunque no tenía ninguna documentación se corrió el rumor que se llamaba Christian León, aunque autoridades se encuentran realizando las averiguaciones.Por ahora el móvil que cobra mayor fuerza es el robo, ya que no tenía ninguna de sus pertenencias.También se supo, que un hombre identificado como Rodolfo Ruiz Ruiz, de 50 años, murió tras recibir un fuerte golpe con un objeto contundente a la altura de la cabeza.Este hecho se registró en un local comercial (mueblería) ubicado en el centro de San Félix, municipio Caroní.Oficialmente se supo que varios sujetos habían ingresado al comercio a través de un boquete que realizaran en la parte de arriba con la intención de sacar algunos objetos de valor.Sin embargo, vecinos que se percataron de la anomalía le avisaron a Ruiz quien"aparentemente- estaba encargado de la seguridad del mismo.La víctima intentó ingresar por la misma abertura que hicieron los delincuentes pero no contaba con que estos aun estaban dentro.Así que para lograr huir con un objeto de hierro le dieron golpes en la cabeza ocasionándole la muerte instantáneamente.Al sur de estado específicamente en Tumeremo en lo que se cree fue una venganza falleció Carlos Ramón Lejarazo Guarisma (30).El asesinato se llevó a cabo en el sector Quiguey II, en Santa Elena de Uairen, municipio Gran Sabana.LunesLa semana inició con el fallecimiento de 5 personas, tres de ellos en lo que se presume una venganza y dos por robo.El primer caso ocurrió en la Calle Abraham, UD 146, San Félix, Municipio Caroní. En este hecho falleció Enyerbeth Enrique Vásquez (23) por múltiples heridas ocasionadas por un arma de fuego, presumen que se trate de una venganza.También se presume que por venganza murió Esteban José Carpio arvelo, de 38 años. Sucedió en el sector Colinas de Unare, Puerto Ordaz, municipio Caroní.A Carpio sus homicidas lo interceptaron y vaciaron los gatillos en su cuerpo dejándolo sin vida al instante.Mientras que al mismo tiempo Brian Fernández Sotillo (24) luchaba por su vida al intentar escapar de sus verdugos pero fue alcanzado por los proyectiles que le sesgaron la vida.Este caso se registró en el barrio Vista Alegre, en San Félix, municipio Caroní.Por otra parte, el municipio Heres, a Jean Carlos Celos, de 31 años, hampones lo sorprendieron cuando transitaba por la calle principal del sector Cabelum, parroquia José Antonio Páez y le dispararon para despojarlo de sus pertenencias.Se pudo conocer que también a Miguel Gregorio Rodríguez (25), le ocasionaron la muerte por múltiples heridas de bala para robarlo.Todo ocurrió en la calle Los Caribes, parroquia José Antonio Páez, municipio Heres.