PEKÍN.- Las ciudades chinas de Beijing y Tianjin, junto a la provincia vecina, Hebei, permitirán a partir de mañana a visitantes de 53 países entrar en esa región sin necesidad de visado para estancias inferiores a 144 horas (seis días), informó hoy el oficial Diario del Pueblo en su cuenta de Twitter.Entre los 53 países de la lista figuran Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, entre otros. Beijing y Tianjin hasta ahora permitían la entrada sin visado para estancias de hasta 72 horas (tres días), como otros 16 aeropuertos internacionales del país, incluidos Shanghái, Cantón o Xian. Con esta medida China , que pugna en los últimos años con España por ser el tercer mayor destino turístico del mundo, quiere aumentar el número de visitas al país. La medida, que también facilitará la entrada por motivos de negocios, es uno de los primeros ejemplos de coordinación entre Pekín, Tianjin y Hebei, una región del norte de China que el Gobierno central quiere convertir en un corredor económico capaz de competir con los dos más tradicionales del país en los deltas de los ríos Yangtsé (con centro en Shanghái) y Perla (Cantón y Hong Kong)./EFE