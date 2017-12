/ Nicolás, usando un artilugio como las criptomonedas, prácticamente dolariza al país, una medida que llega tarde y entrega beneficios a casi 50 presos políticos Los últimos acontecimientos dan señales de que el proceso de negociaciones está andando. Hay acuerdos. Lo primero es no perder de vista el asunto de las criptomonedas que el oficialismo ha legalizado en el país, en Gaceta Oficial. El otro tema son las medidas cautelares o beneficios a los presos políticos, recientemente entregado a casi 50 de estos. En las exigencias que se la ha hecho al régimen está la de liberar a quienes están encarcelados de manera injusta, no se había visto una entrega de presos de la manera masiva en que ocurrió la semana que transcurre, aunque no están libres del todo, al menos puede sentirse que han cedido en algo. Antes de ello, los sobrinos de la “primera combatiente”, fueron condenados a 18 años de cárcel, aunque la pena era cadena perpetua, estos debieron entregar toda la información posible, que el Imperio logró verificar y usar como parte de la presión contra personeros del régimen, quienes ahora dan muestra de querer aceptar un intercambio. Los sobrinos podrían incluso recibir beneficios que reduzcan más los años, todo depende de como se siga desenvolviendo la dinámica de las negociaciones. Claro queda que quienes niegan elecciones presidenciales o cambios en el CNE, no están recibiendo beneficios de las negociaciones, en cambio, un sector del PSUV, si está dispuesto a medirse y a aceptar los cambios de rectores, hay que esperar a ver cual de los bandos se impone, aunque el que aceptó las medidas de beneficios contra los presos políticos, lleva la delantera. Otro aspecto interesante es lo que ocurrió terminando la semana anterior. El régimen abismó al mundo al legalizar los procesos de minería, desarrollo, uso y comercialización en divisas, en mercados nacionales o internacionales, de las criptomonedas. Esto implica que viene una fase de “bitcoinización” de la economía a través del “petro”, la criptomoneda que promueve el régimen, o mejor dicho, se pudiera señalar que ha habido una dolarización indirecta, puesto que el hecho de permitir la implementación de “exchange” en Venezuela , para operaciones nacionales e internacionales, en cualquier divisa, tal como ocurre con el Bitcoin, se está permitiendo el comercio de divisas libremente en el país, usando tales mecanismos. Falta claridad sobre el tema, porque la Ley de Ilícitos Cambiarios tiene todavía algunas limitaciones, sin embargo no es un secreto para el venezolano, que la gran mayoría de bienes y servicios, se compran y venden en el país, sobre la base de la tasa paralela del dólar, puesto que ya ni subastas del Dicom hay. Hay que indicar, que de todos modos, el daño a la economía es muy grande, las pérdidas son gigantescas y en caso de que la emisión de “petros”, sea descentralizada, en que el custodio es el usuario en sus propias carteras digitales y se fundamenta en la tecnología de la “cadena de bloques”, es una medida aislada y llega demasiado tarde, cuando el país revienta por los cuatro costados. Mientras Nicolás intenta apagar el incendio, y no tiene agua, hace estos movimientos que son muy significativos, pero que por si solos no tendrán efectos inmediatos, la población está desabastecida casi en su totalidad, la rabia y frustración por las peores navidades que ha tenido el venezolano en la historia contemporánea, ha lanzado a las calles, el propio 25 de diciembre a reclamos, trancas, motines, cierre de vías y conatos de enfrentamientos con la GNB, que llega reprimiendo y lanzando gas lacrimógeno a diestra y siniestra. Hay que tener presente que una bomba lacrimógena cuesta unos 30 dólares, lo que es 96% de la canasta alimentaria a los precios de hoy. Facebook Twitter Google + WhatsApp TelegramCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi