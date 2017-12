/ 27 Dic, 2017 | Los pescadores de Nueva Esparta no son ajenos a la crisis económica nacional, pues el poder adquisitivo ha perjudicado a los trabajadores del mar, por lo que no pueden reparar las embarcaciones ni comprar nuevos equipos para faenar.En relación a esta problemática, el Ejecutivo regional adelanta propuestas con el propósito de atender a las necesidades de los marineros neoespartanos.El biólogo Paúl Bermúdez Moreno, presidente de Instituto de Pesca del estado Nueva Esparta, anunció la entrega de créditos para complementar las labores de estos trabajadores, vitales en la economía regional.Bermúdez manifestó que se entregaron cuatro créditos a pescadores artesanales del municipio Mariño como parte de la gestión de apoyo al sector. "Otorgamos créditos especiales de (un) millón 500.000 bolívares aproximadamente, provenientes del restante del presupuesto de la gestión anterior".El destino de estos créditos, explicó el funcionario, será para la reparación de motores, embarcaciones tipo peñero y enseres de pesca.También gestionan ante organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento, para recibir información con miras a la presentación de proyectos en esta materia.InstituciónSegún la principal figura en materia de pesca, "recibimos el Instituto en condiciones deplorables, pero hemos recurrido a la creatividad para proponer soluciones".Acerca de la distribución de lubricantes, Bermúdez explicó que la competencia le fue arrebatada, pero intentarán retomarla de acuerdo al nuevo convenio entre las gobernaciones y Pdvsa, anunciado por el presidente Nicolás Maduro El Instituto está en deuda, asegura Bermúdez, por lo que harán un censo para reconocer a todas las asociaciones y pescadores del estado.RevisiónEn la gestión anterior se otorgaron tres o cuatro créditos para motores a un mismo pescador, según señaló Paúl Bermúdez. "La idea es sustituir los motores depreciados por uso de varios años y darles créditos a esas personas que no han recibido ayuda antes". Reconoció el elevado costo de los motores en la actualidad.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi