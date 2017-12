QUITO.- El Consejo de Administración Legislativa (CAL) del Parlamento de Ecuador autorizó llevar adelante un juicio político de censura contra el vicepresidente del país, Jorge Glas, condenado a seis años de prisión en un caso relacionado con la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.El CAL, de la Asamblea Nacional, aprobó el inicio del trámite formal para el juicio político contra Glas, informó a periodistas el legislador socialcristiano (derecha) Luis Fernando Torres, integrante del Consejo. Comentó que los cuatro legisladores presentes en la sesión del CAL aprobaron el inicio formal del proceso, que continuará en la Comisión de Fiscalización, entidad que debe fijar un plazo de cinco días para que Glas, en persona o por medio de su abogado, presente las pruebas de descargo. La Corte Constitucional admitió la semana pasada una solicitud del juicio político en la Asamblea Nacional, luego que el CAL aprobara una petición de la oposición y abriera el proceso exigido por ley. El juicio político es un mecanismo parlamentario destinado a cuestionar y eventualmente inhabilitar a un alto funcionario por diferentes motivos, entre ellos, haber cometido delitos contra la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito. Glas, que ingresó en prisión preventiva el pasado 2 de octubre, fue sentenciado el pasado 13 de diciembre a seis años de cárcel por un delito de asociación ilícita en el marco de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El vicepresidente insiste en su inocencia, asegura que es un perseguido político, que no hay pruebas reales en su contra y que todo responde a una "hoja de ruta" de sectores apuestos a él para hacerse con su cargo./EFEView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi