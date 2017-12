SANTIAGO.- Un verdadero terremoto se vive en Argentina.Después de que se conociera la polémica protagonizada por Jorge Sampaoli, actual director técnico de la selección albiceleste, en contra de un policía, diferentes personalidades del país vecino expresaron su descontento con el DT e incluso algunos son categóricos con pedir la salida del casildense. La polémica y denigrante frase de Sampaoli a un policía que lo tiene en el ojo del huracán Uno de los que reaccionó fue Pablo Stecco, reconocido reportero de Sportcenter: "¿ Volvió Agrandaditos" Que vergüenza lo de Sampaoli. Creerse más que otro por dirigir a la Selección Argentina". "Mal ejemplo para los jugadores y los deportistas en general, prepotente, casi nos deja afuera del mundial, no ganó nada. ¿Alguien me puede explicar por qué Sampaoli sigue al frente de la selección nacional?", comentó el escritor Federico Andahazi. Por su parte, también reaccionó al otro lado de la cordillera el senador Esteban Bullrich diciendo a radio La Red que "cuando somos representantes nuestra responsabilidad es grande. Lo de Sampaoli no fue un buen ejemplo: La agresión a nuestras fuerzas de seguridad, la idea de que uno está por encima de la ley no es lo que la Argentina necesita". En tanto, el periodista trasandino Roberto Cachanosky escribió en su cuenta de Twitter: "Pregunto: Sampaoli va a seguir siendo DT de la selección después de tratar con desprecio a un policía? Si la AFA no le raja, prefiero que salga campeón Nigeria". Asimismo, Sebastián Fest, del diario La Nación, señaló que "en países que funcionan de forma diferente a la Argentina, Jorge Sampaoli sería hoy ya un desocupado. Son sociedades en las que las figuras públicas se benefician de su status siempre que acepten una carga implícita, la de dar el ejemplo". Sampaoli admite que agredió verbalmente a un policía y ofrece disculpas tras protagonizar escándalo El abogado Miguel Angel Pierri, fue categórico recriminando que le "falta educación, la propia humildad de los que saben de verdad, tenés que ser ejemplo para honrar la bandera del pecho de la Patria, que es la camiseta de la selección", "Perdió toda autoridad moral (la deportiva la había perdido antes). Si no renuncia, lo tienen que echar", expresó el ex juez argentino Eduardo Gerome./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi