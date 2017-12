/ Buenos Aires. - La expresidenta argentina y senadora Cristina Fernández de Kirchner instó hoy a firmar una petición en internet a favor de que no se proscriba la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil."Quiero invitarlos a firmar esta petición internacional en apoyo a la candidatura de Lula y en contra de la proscripción judicial. Yo ya firmé", escribió Fernández de Kirchner (2007-2015) en la red social Twitter, luego de citar una investigación periodística sobre "guerras jurídicas contra líderes políticos de la región", informó DPA.La senadora de la Unidad Ciudadana opositora consideró que "Lula crece en las encuestas en todos los escenarios de primera y segunda vuelta"."La victoria de Lula sería el fracaso del golpe y permitiría la apertura de un nuevo ciclo político. Por lo tanto para evitar la candidatura de Lula vale todo", advirtió.Fernández de Kirchner respaldó la petición presentada en la web change.org, que cuenta hasta el momento con casi 68.000 firmas, en la que se afirma que "una elección sin Lula es un fraude".La expresidenta es investigada en varias causas judiciales, en algunas de las cuales ya fue procesada. En una de ellas, el juez Claudio Bonadio pidió su detención preventiva por supuesto encubrimiento de los iraníes acusados por el atentado al centro comunitario judío AMIA en 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. Como senadora, Fernández de Kirchner cuenta con fueros parlamentarios que impiden su detención, pero no impiden sin embargo que las causas judiciales avancen.Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, será juzgado el 24 de enero en segunda instancia por un tribunal de la sureña ciudad de Porto Alegre por la causa en la que fue condenado en julio a nueve años y medio de prisión por cargos de corrupción.Fue sentenciado por Sergio Moro, el juez de primera instancia encargado del megaproceso "Lava Jato" ("Lavado de Autos") en la ciudad de Curitiba, por cargos de corrupción en la causa conocida como "el caso del apartamento tríplex".Según la petición presentada en change.org por "Projeto Brasil Nacao", "el intento de fijar en tiempo récord para el 24 de enero el día de juzgamiento de Lula no tiene nada de legal". "Se trata un puro acto de persecución del líder político más popular del país", señala la iniciativa.La Justicia consideró que el ex presidente había aceptado de la constructrora OAS un soborno a través de la reforma de un apartamento de tres pisos destinado a él en la ciudad de Guarujá, en la costa del estado de Sao Paulo, a cambio de favorecer a la contratista en sus negocios con la petrolera estatal Petrobras. El apartamento, sin embargo, no llegó a estar a su nombre.La confirmación de la sentencia podría también dejarlo fuera de la contienda electoral de octubre del año que viene, debido a que la ley electoral del país no permite que condenados, incluso aquellos con posibilidades de apelar, sean candidatos durante ocho años. Lula es candidato a presidente y es el líder en todas las encuestas de intención de voto.Asimismo, en el caso de que se confirme el fallo, Lula puede pasar a cumplir su condena en prisión, ya que una decisión de la Corte Suprema de octubre de 2016 determinó que los sentenciados en segunda instancia pueden comenzar a cumplir su pena en la cárcel y desde allí continuar con las apelaciones.El proceso que motivó la condena del exmandatario forma parte de la megacausa Lava Jato, que desde 2014 investiga posibles tramas de corrupción entre políticos y empresarios del país a través de contratos con empresas del Estado.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi