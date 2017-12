/ Bombas vacías. En víspera de navidad, las grandes colas por combustible en las diferentes estaciones de servicio de la ciudad, reaparecieron nuevamente después de unos meses de total normalidad.No obstante, este martes en un recorrido por varias gasolineras entre San Félix y Puerto Ordaz, se constató que la distribución de la bencina es constante y que las colas desaparecieron en su totalidad.Pedro Calcaño, presidente de la Asociación de Propietarios de las Estaciones de Servicio, (Asogas), en unas breves declaraciones por vía telefónica, manifestó que no sabe a qué se debieron las colas en las adyacencias de las gasolineras en los últimos tres días.NerviosismoExplica que el nerviosismo de la colectividad guayanesa ante una posible escasez total del combustible, produjo que masivamente se dirigieran a las estaciones de servicio."Las personas al ver una cola en una estación, piensa inmediatamente que no hay gasolina. Esta apreciación la comparte toda la ciudadanía"Calcaño acotó que personalmente se dirigió a algunas bombas y percibió que los usuarios solo"rellenaban el tanque? para mantenerse siempre con provisiones.Por tal motivo, el encargado de Asogas enfatizó que las gandolas de combustible llegan con normalidad a la ciudad y que no existe ningún problema con su distribución.En torno a esto, hizo un llamado a los ciudadanos a"no desesperarse y perder la calma?, ya que la distribución de la gasolina está garantizado.RecorridoEn San Félix, las estaciones permanecían sin pocos vehículos en el transcurso de la mañana y en Puerto Ordaz el panorama fue igual.Algunas estaban completamente vacías, los usuarios comentaron que igualmente toman sus previsiones para estos últimos días del año.Uno de las acciones que realizan es llenar pipotes grandes y medianos de combustibles para tenerlo como resguardo en caso de emergencias.Estas prevenciones la toman la mayoría de los guayaneses, quienes están alertar ante una posible escasez.Servicio disponibleEl presidente de Asogas, Pedro Calcaño, dijo que todas las estaciones de servicios estarán abiertas al público con total normalidad en el horario estipulado. En esta temporada, en el cual, son muchos los turista que se trasladas hacia la Gran Sabana, Calcaño garantiza que la distribución será eficiente.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi