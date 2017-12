/ Constituyente Julio García Zerpa. Constituyente Julio García Zerpa. El constituyente Julio García Zerpa expresó su satisfacción luego que el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, intercediera para aprobar los recursos requeridos para la cancelación de la deuda que la alcaldía de San Cristóbal mantiene con sus trabajadores.Desde la capital del país, García Zerpa ratificó que, independientemente del resultado en los comicios municipales, mantenía el compromiso de ayudar a buscar las soluciones exigidas por los empleados del ayuntamiento capitalino.El objetivo siempre fue claro. Abocarnos en la búsqueda de los recursos para hacer un acto de justicia social con los trabajadores de la alcaldía de San Cristóbal; nunca cesamos en nuestra intención y vemos ese esfuerzo recompensado, porque fueron aprobados los recursos, expresó.El joven constituyente recordó que apenas asumió la candidatura para la alcaldía capitalina, inició un trabajo de recopilación de los datos y se reunió en varias oportunidades con las personas afectadas."Pasamos informes y solicitudes al nivel central, aprovechando la articulación existente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro , para que se compensaran esos pasivos laborales y se lograse dar una alegría a todas las familias dependientes de la municipalidad, señaló.Aunado a ello, García Zerpa logró que se concertara una reunión en la Asamblea Nacional Constituyente con voceros del sindicato de trabajadores de la alcaldía, quienes fueron atendidos personalmente por Delcy Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y Julio Chávez."Esas diligencias sirvieron para dar a conocer, aquí en Caracas, la problemática existente en la alcaldía de San Cristóbal y blindar nuestros argumentos en la búsqueda de los recursos requeridos para atender a miles de familias afectadas, aseveró.García Zerpa reiteró su disposición de apoyar, no solo a los trabajadores de la alcaldía de San Cristóbal, sino de los demás ayuntamientos donde existan deudas, producto de las malas gestiones de los burgomaestres salientes.De igual manera, pidió a las nuevas autoridades de San Cristóbal no cometer irregularidades administrativas que afecten a la clase trabajadora."Esperamos que no se vuelva a acumular una deuda como esa por los manejos irresponsables de recursos, y pedimos que impere la planificación para que la ciudad cambie su rostro, concluyó.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi