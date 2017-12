SANTIAGO.- Un gesto que generó polémica. Denilson, ex figura del fútbol brasileño, tuvo una especial dedicatoria para una jueza asistente que le anuló un gol en un duelo amistoso.Esto ocurrió en el contexto del partido entre los "Amigos de Tité" contra los "Amigos de Carille". Fue ahí cuando el ex Betis de España marcó un gol, pero fue invalidado por offside. El otrora delantero se acercó donde Ericles Artuzi y le hizo con su mano el gesto de un corazón. Sin embargo, la árbitro principal del partido lo recriminó e incluso amenazó con amonestarlo por su acción. Este gesto generó diversos comentarios entre los que se ríen, mientras otros lo rechazan por considerarlo sexista./El MercurioView the discussion thread. blog comments powered by DISQUS back to topCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi