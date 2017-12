/ SANTIAGO.- Desde México, la actriz española Ángela Cremonte esperaba junto al elenco de "Las chicas del cable" la ceremonia de los Premios Fénix 2017, donde la producción original de Netflix estaba nominada a Mejor Serie de Drama.Pese a que su par de la misma plataforma de streaming, "Narcos", se llevó el galardón, la postulación de la ficción histórica da cuenta de los buenos resultados que tuvo la primera realización española de la compañía estadounidense.Y esto es algo que Cremonte tenía claro mientras promocionaba la segunda temporada de la serie, la que debutó en Netflix el pasado lunes 25 de diciembre, en una fecha "diferente, pero novedosa", según rescató la propia actriz.La madrileña de 32 años interpreta a la temperamental Elisa Cifuentes, esposa de Francisco (Yon González), el interés amoroso de la protagonista, Lidia Aguilar (Blanca Suárez). En esta entrega, la intérprete adelantó que el drama se volcará más hacia el misterio en su nuevo ciclo." Tiene aires de thriller , aparte de amor y desengaño y un par de personajes nuevos que le van a dar otro color, otros tonos", dijo la actriz a Emol ."Hay sospecha de que el corazón de él está en otro lado. Ella hará lo posible por poner las cosas en el lugar que quiere" Ángela Cremonte sobre su personaje " Se sigue hablando del empoderamiento de la mujer , que intenta sobreponerse a los obstáculos que le salen al paso . Se van a llevar acciones que no están muy dentro de la legalidad (ríe). Además, de los impedimentos de no poder estar con la persona que uno quiere", añadió.Por otra parte, sobre el papel que jugará Elisa en esta temporada, Cremonte apuntó: "Ella siempre va a ir jugando un rol, porque hasta el momento, sigue siendo legalmente la esposa de Francisco. Hay sospecha de que el corazón de él está en otro lado. Ella hará lo posible por poner las cosas en el lugar que quiere. Si lo consigue o no, tendrán que verlo ustedes".El fenómeno de lo español Pese a que por tiempo el lanzamiento de este ciclo no se pudo comparar con el del año pasado -en el que la Puerta del Sol en Madrid estuvo repleta de gente y con una gran cobertura del estreno-, Ángela Cremonte espera que la gente se mantenga fiel al programa, incluyendo el público de Latinoamérica."Estamos contentos. Hemos tenido una acogida genial. Nos pone muy felices que le vaya bien el trabajo que uno hace", indicó.En la misma línea, tomando en cuenta la referencia que ha tenido el país europeo con su primera producción original de la compañía de streaming, Cremonte señaló: "Ha sido un boom. El estreno de la serie en Madrid, ha marcado un hito, en la historia de la ficción nacional. Es una ventana al mundo y está hecha en España. Es algo muy importante, hay mucha gente en España que quiere trabajar para Netflix ".Los nuevos capítulos de "Las chicas del cable" ya se encuentran disponibles en Netflix.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi