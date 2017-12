/ SANTIAGO.- $724.152 mensuales es lo que le cuesta al Estado de Chile mantener a un preso según la información entregada por el ministerio de Justicia a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.En información recogida por La Tercera, el documento contiene el detalle del gasto, el que ascendería a más de 30 mil millones de pesos mensuales considerando que las personas privadas de libertad son 41.496.$724.152 Cuesta mantener a un preso En el oficio se explica que los gastos incluyen, entre otros, el dinero desembolsado por el ministerio de Salud, cuando existen prestaciones médicas; el ministerio de Educación en las subvenciones de enseñanza y Gendarmería en materia de custodia.Sobre esto, Felipe Harboe , presidente de la Comisión, sostuvo que "este es el costo que se debe realizar para mantener a los presos. El punto es si esa cantidad que está invirtiendo el Estado genera condiciones de dignidad a los internos y mi percepción es que eso no es así ".En el mismo medio agregó que "es evidente que no hay proporción entre lo que se gasta por preso versus lo que ocurre con un niño en el Sename " ya que el Estado desembolsa $294 mil mensuales por niño en el Servicio Nacional de Menores ."Se requiere reestructurar por completo el modelo de protección y de reinserción social juvenil con especialistas y hacer una evaluación del gasto en función del resultado".El gerente de la Fundación San Carlos de Maipo, Marcelo Sánchez , puntualizó que el gasto "por un interno en la cárcel más que duplica la subvención promedio del Sename y, en ambos casos, no se están logrando los objetivos de rehabilitación, protección y reinserción. Lo que corresponde es avanzar hacia invertir con enfoque preventivo".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi