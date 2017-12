/ SANTIAGO.- Un breve descanso en medio de las celebraciones de fin de año, se toma por estos días el Presidente electo, Sebastián Piñera. Receso tras el cual se espera que se aboque de lleno a lo que será la conformación de su gabinete y la designación de otros puestos para su futura administración.Ya al día siguiente de su triunfo en el balotaje, el nuevo Mandatario fijó algunos criterios, apuntando a la formación de un "equipo amplio, pluralista" y que combine "experiencia con renovación". Sumándose ya desde su triunfo el pasado 17 de diciembre diez días.Con miras a esto, los partidos de Chile Vamos trabajan por estos días en las nóminas con propuestas de nombres para tales cargos y las cuales entregarán el próximo martes 2 de enero. Junto a ello, se estima que Piñera hará la designación del equipo ministerial durante el mismo mes, tras la visita del Papa Francisco a Chile.Los gabinetes de Piñera y BacheletUnos 22 días se demoró Piñera en su primer gobierno en designar a su primer gabinete de ministros. Así, tras triunfar sobre el ex Presidente Eduardo Frei en el balotaje del 17 de enero del 2010, dio a conocer a los integrantes de su equipo el 9 de febrero, en un acto en el Museo Histórico Nacional, ubicado en Santiago.Noticias relacionadas Las señales que han salido desde la casa de Piñera sobre la conformación del futuro gabinete Piñera y futuro gabinete: "Los buenos equipos deben ser una combinación de experiencia y renovación"Se trató de un equipo con un marcado perfil técnico y en su mayoría con figuras independientes, lo cual se alejaba bastante de las peticiones de los partidos de mantener un "equilibrio" entre lo técnico y lo político. Y que además incluyó a un DC como el ex alcalde Jaime Ravinet.Dicho nombramiento marcó distancia con el criterio de paridad de género usado por la Mandataria Michelle Bachelet en su primer mandato. Es que tras su victoria el 15 de enero del 2006 frente a Piñera, la jefa de Estado anunció a su gabinete tan sólo 14 días después, el 30 de enero de 2006 en una actividad en su ex comando en Providencia. De este modo, el equipo destacó por estar formado por diez hombres y diez mujer es, y considerar los equilibrios partidistas al interior de la entonces Concertación.Pero tras el segundo triunfo de Bachelet el 15 de diciembre del 2013, existieron algunos cambios en los lineamientos que guiaron su elección. Después de unos 40 días de espera, finalmente la en ese momento Presidenta electa nombró a su equipo el 24 de enero del 2014 en un acto realizado en el Hotel Plaza San Francisco. El anuncio que se mantuvo en completo hermetismo hasta último minuto, trajo consigo grandes sorpresas como la inclusión de principales colaboradores de su campaña como ministros y la revancha del PC que volvería luego de 40 años a ocupar un puesto en La Moneda.Lagos, Frei y AylwinMucho menos tiempo que sus antecesores y sucesores, tardó el ex Presidente Ricardo Lagos en dar a conocer a sus colaboradores. Después de ganar el balotaje el 16 de enero del 2000 contra Joaquín Lavín, el ex Mandatario se demoró 12 días en designar a sus ministros, en una conferencia de prensa en el Hotel Carrera, ex sede de su comando. Adelantando el nombramiento previsto para febrero. El equipo combinó a personalidades de alta experiencia política y a profesionales de alto nivel técnico, respetando los equilibrios políticos del bloque, con rostros de cambio y otros de continuidad.En tanto, el ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se demoró 13 días en anunciar a su primer gabinete, el 24 de diciembre de 1993. Designación que se dio a conocer en su ex sede de campaña llamada la "Moneda Chica", situada en calle Hindenburg. Aunque dejó pendiente las carteras de Educación, Agricultura y Energía, las cuales designó a inicio de enero del año siguiente. Grupo que también se rigió por las fuerzas políticas.El ex Mandatario Patricio Aylwin, en cambio, se tomó 26 días para nombrar a su primer gabinete de ministros. Así, en una conferencia el 9 de enero de 1990 efectuada en su oficina de Américo Vespucio, dio a conocer los nombres que integrarían su equipo y el cual dijo respondió al propósito de hacer un gobierno "suprapartidario". Grupo integrado en su mayoría por personeros DC y hombres.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi