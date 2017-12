/ SANTIAGO.- Pasado el mediodía del 31 de agosto, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín , publicaba en su cuenta de Twitter un video que lo mostraba a él con un bebé vestido de rosado en brazos.La particularidad radicaba en que la aparente niña era en realidad un robot, que lloraba detrás de la voz del edil, y que era parte de un programa para prevenir el embarazo adolescente en la comuna.La imagen de la muñeca con una mamadera en la boca quedó atada en el inconsciente colectivo a un 2017 que tuvo muchos otros episodios que se convirtieron, con el tiempo, en íconos de las situaciones vividas por todo un país.En Emol recopilamos, en orden cronológico, diez objetos que pueden resumir lo que fue el año que termina este domingo.El SuperTanker La primera vez que se escuchó su nombre fue el 24 de enero, cuando Lucy Ana Avilés , ciudadana chilena radicada en EE.UU. y esposa de uno de los herederos de Walmart, ofreció financiar la operación del avión Jumbo 747 SuperTanker y su capacidad de descarga de 73 mil litros de agua para combatir los incendios forestales que consumían miles de hectáreas en las regiones de O'Higgins y El Maule.La Conaf dijo que era necesario verificar su efectividad en terreno, la alcaldesa Cathy Barriga donó 80 mil litros de agua para abastecerlo, la familia Luksic se comprometió a financiar una semana del avión, Fruna creó un helado rojo con blanco bautizado en su honor y cada mañana millones de chilenos seguían su trayectoria a través de las pantallas de televisión.En junio, su popularidad sufrió un duro revés: una evaluación de Conaf arrojó que la efectividad del querido avión fue menor a un 14%.El VAR El 18 de junio, después del debut de la "Roja" en la Copa Confederaciones, a Chile le tocó lo que otros equipos ya habían experimentado: la intervención del Arbitraje Asistido por Video , conocido por sus iniciales en inglés como VAR.La tecnología definió la anulación de una jugada de Eduardo Vargas , que abría la cuenta contra Camerún, al finalizar el primer tiempo y tras un pase de Arturo Vidal . En el mismo partido, el VAR oficializó un gol que inicialmente había sido anulado por ser fuera de juego. De inmediato, el sistema generó resistencias.En medios extranjeros, se trató al VAR como "el gran protagonista" del enfrentamiento. Pero el hecho que generó más indignación fue el ocurrido en la semifinal contra Portugal, cuando no informó que al minuto 115 hubo penal sobre Francisco Silva. Lo que fue reconocido por la FIFA como un error.El "Bus de la Libertad" Tras visitar España, Estados Unidos, Colombia y México, no exento de polémicas, el llamado "Bus de la Libertad" empezó su recorrido por las calles de Santiago el 10 de julio, después de días de debate social entre opositores y defensores de la iniciativa.Con las consignas #ConMisHijosNoSeMetan y "Nicolás tiene derecho a un papá y una mamá", el vehículo que promovía una educación "libre de la ideología de género" se encontró en el inicio de su periplo, frente La Moneda, con su némesis: el "Bus de la Diversidad" , de color azul, iniciativa contraria liderada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).Los manifestantes de ambos bandos se insultaron y agredieron durante toda la jornada, generando congestión y la intervención de Fuerzas Especiales. Aunque el bus, eventualmente, se fue del país, el enfrentamiento tuvo un nuevo episodio hace un mes, cuando el Movilh dio a conocer el caso de transexualidad de la hija de Marcela Aranda , rostro del polémico bus.La Nieve El 14 de julio, la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó, para el día siguiente, el "día más helado del año" y la mayor nevazón de la última década para la zona central del país. Los ciudadanos, sin embargo, estaban dudosos de la ocurrencia de un fenómeno que en 27 años sólo se había dado en cinco ocasiones.Pero al día siguiente, comunas como Pudahuel, Maipú, Pedro Aguirre Cerda, Las Condes y Vitacura amanecieron bajo una blanca y delgada capa de nieve . La nevada empezó a las tres de la madrugada del sábado 15 de julio, y se extendió hasta las 8:00 horas.En una postal para el recuerdo, hasta el Palacio de La Moneda se cubrió de nieve. El fenómeno llegó también a las redes sociales , donde los santiaguinos empezaron a subir videos, asombrados, desde que se materializaron los primeros copos.Las guaguas de Lavín "Este es un programa muy especial que estamos haciendo en nuestros colegios y que realmente me impacta el resultado". Así comenzaba el video publicado por el alcalde Lavín la tarde del 31 de agosto, el que alcanzó más de 4 mil reproducciones y con el que buscaba dar a conocer una de sus particulares iniciativas.Detrás de su discurso se escuchaba el llanto de un bebé, que el edil sostenía en brazos y que a ratos parecía desconcentrarlo. "Quizás tiene hambre, tal vez está llorando por eso" , afirmaba Lavín mientras le ponía en la boca una mamadera a la guagua que acunaba.Pero la criatura, aunque se quedó callada, no estaba tomando leche, pues se trataba de una "guagua robótica" que se entrega en Las Condes a alumnos de segundo medio para prevenir el embarazo adolescente. Según su testimonio, la experiencia "ha sido fantástica para los alumnos", aunque es muy pronto para que su eficiencia pueda arrojarse en cifras.Los corpóreos En la previa del partido que jugó el 5 de octubre la Selección Chilena contra Ecuador en las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, el entonces candidato presidencial Sebastián Piñera subió a su Twitter un video en el que se le veía con camisa y chaleco, acompañado de una réplica de sí mismo, varios centímetros más alto, vistiendo la camiseta de la "Roja".Se trató del debut de "Piñerín" , el corpóreo que lo acompañó durante la campaña y que surgió de la iniciativa del candidato a core, Manuel José Monckeberg , quien mandó a confeccionar el disfraz. De a poco se fue generando un ejército de Piñerines que se podían ver en las calles entregando volantes y sobre todo en redes sociales , como protagonistas de numerosas selfies.Pero Piñerín no fue el único. A él se sumaron los corpóreos de Pablo Terrazas , Claudia Nogueira , del intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego e incluso la diputada María José Hoffmann usó la imagen de la popular "Peppa Pig" para darse a conocer en su electorado, estrategia que, únicamente en su caso y el de Piñera, parece haber dado resultado.La chaqueta roja No se trata de las típicas parkas de color carmesí que caracterizaron al primer gobierno de Sebastián Piñera , aunque el llamado del Presidente electo a los alcaldes de la centroderecha durante los incendios gatilló el recuerdo en la población chilena. Se trata de otra chaqueta roja que quedó marcada en la retina de la ciudadanía.Fue la que usó el juez José Ignacio Rau el 25 de octubre, cuando leyó el fallo con el que absolvió a los 11 comuneros mapuche acusados de cometer el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay por considerar que las pruebas de la Fiscalía eran insuficientes. La situación, de suma seriedad, no fue considerada como adecuada para el vestuario elegido por el juez por diferentes asesores de imagen.Las bolsas de plástico El mismo día en que el juez y su chaqueta roja anunciaban la libertad de los imputados del caso más emblemático del conflicto mapuche, la Presidenta Michelle Bachelet firmaba un proyecto de ley que prohibiría el uso de bolsas plásticas en 102 comunas costeras del país, y que actualmente se encuentra en su primer trámite legislativo.La bandera del medioambiente es una de las que más han flameado en la recta final del gobierno actual, que tuvo otro de sus puntos álgidos con el rechazo del proyecto minero Dominga y la salida del equipo económico del gabinete. A principios de diciembre, incluso, la Mandataria fue la primera jefa de Estado de Sudamérica en recibir el premio "Campeones de la Tierra" de la ONU.El cuchillo Se trata de un cuchillo (imagen referencial) que, de acuerdo a los peritajes de Fiscalía, no tenía sangre. Un cuchillo que fue encontrado dentro del comando del entonces senador en campaña por ser reelecto, Fulvio Rossi , en Iquique. Un cuchillo que delimita una delgada línea entre el atentado a la autoridad y, como lo ha llamado el diputado Hugo Gutiérrez , un "megatongo".La noticia, el 15 de noviembre, generó impacto en la esfera política: el parlamentario estaba internado en el Hospital Regional de Iquique tras recibir una puñalada en su abdomen y golpes de un desconocido, luego de visitar su comando por una amenaza. Después se le vio saliendo en una camilla para ser trasladado a una clínica, primero se dijo que por falta de camas , aunque el servicio de salud aseguró que se debió a que recibió el alta médica.El hecho gatilló una querella del Gobierno y del propio senador, quien después afirmó que quien lo atacó era una persona "de raza negra" . Su campaña como candidato independiente tuvo un fuerte cariz de control a la inmigración, y la propia comunidad de migrantes se querellaró contra el traumatólogo por "incitación al odio" , invocando la ley Zamudio. El episodio aún no se aclara del todo.El teléfono A menos de un mes de la llegada del iPhone X a Chile, resulta paradójico que el último objeto que pueda resumir el espíritu del 2017 sea un teléfono fijo, análogo, conectado a una red, como en el apogeo de los años '90.Se trata, en realidad, de dos teléfonos negros y sus respectivos cables en espiral, ambos junto a una bandera chilena y ambos en manos de los únicos dos mandatarios que han logrado ser reelectos desde el retorno a la democracia.Es el teléfono desde el cual la Presidenta Michelle Bachelet llamó al Presidente electo Sebastián Piñera la noche del 17 de diciembre, después de que se conociera que la ciudadanía lo había preferido por sobre Alejandro Guillier. Aunque la conversación pareció pauteada, se trató de un intercambio cordial que terminó con una invitación del nuevo Presidente a tomar desayuno en su casa al día siguiente, que a su vez fue retratado en múltiples fotografías, esta vez tomadas por los smartphones de los presentes.