SANTIAGO.- La alusión al golpe militar en la declaración de principios de la UDI es uno de los puntos que generan debate al interior del partido, luego de que la presidenta de la colectividad, Jacqueline van Rysselberghe , anunciara que impulsará una actualización del texto. Según el ex presidente del partido Ernesto Silva , la única forma de hacer un proyecto de futuro es "que la declaración de principios sea un texto de principios, no de momentos históricos ". El diputado señaló que "lo central de la UDI son sus ideas o valores para interpretar a Chile hacia el futuro. Ya está clara nuestra identidad y nuestro rol histórico".En la misma línea, el ex secretario general de la colectividad Javier Macaya agregó que "los hechos históricos no son parte de una declaración de principios".El noveno punto de la declaración de principios indica que la "Unión Demócrata Independiente destaca el patriotismo y espíritu de servicio de las Fuerzas Armadas y de orden de Chile, (…) incluida su acción libertadora del once de septiembre de mil novecientos setenta y tres, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible ", señala parte del texto.En tanto, el senador Víctor Pérez , ex secretario general del partido y uno de los cercanos a la presidenta de la UDI, asegura que sacar el 11 de septiembre de la declaración de principios sería desconocer los orígenes.Para más detalles, revisa la edición de este miércoles de "El Mercurio".