El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova , reprochó a los precandidatos presidenciales por no cumplir con sus reportes de operaciones financieras , lo que representa una obstaculización de las tareas de fiscalización de la autoridad.A 13 días de que iniciaron las precampañas, el presidente del Consejo General difundió un video en el que recordó que, conforme a lo establece el Reglamento de Fiscalización, todos los precandidatos deben reportar sus ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) durante los tres días posteriores a que se hayan realizado.Apuntó que el objetivo es "evitar que los partidos y coaliciones construyan una doble contabilidad e intenten esconderle sus ingresos y gastos a la autoridad electoral".Sin embargo, como ejemplo del incumplimiento de los precandidatos presidenciales mencionó el arranque de las precampañas : "Aunque todos conocimos las actividades de proselitismo de los tres precandidatos a la Presidencia de la República realizados el 14 de diciembre, fecha en que arrancaron las precampañas, seis días después de que ocurrieron esos eventos, ninguno de los tres había reportado un solo peso".Córdova recordó que "quien no reporte sus ingresos y gastos a tiempo en el Sistema de Fiscalización del INE, será acreedor en su momento de sancione s", ya que aseveró que "no reportar sus operaciones financieras es una manera de obstaculizar la fiscalización".Por ello, el consejero presidente del INE reiteró su llamado a todos los precandidatos para que cumplan en tiempo y forma con su obligación básica de rendición de cuentas.Detalló que el último corte con el que cuenta la autoridad electoral a partir de lo que han reportado los precandidatos refiere que Ricardo Anaya ha realizado 19 eventos y ha registrado ingresos por seis mil 900 pesos, con egresos de 553 mil pesos.En tanto, José Antonio Meade sólo ha notificado la realización de tres eventos, con cero pesos de ingresos y gastos por 54 mil pesos; mientras que Andrés Manuel López Obrador también informó sobre la realización de 19 eventos con ingresos y egresos por 654 mil pesos.