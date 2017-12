/ Aurelio Nuño , coordinador de la precampaña de José Antonio Meade, aseveró que Andrés Manuel López Obrador encabeza una campaña esquizofrénica, en la que pretende acabar con la reforma educativa para restablecer privilegios a personas como Elba Esther Gordillo .Luego de que el precandidato presidencial de Morena reiteró en Tabasco que echará abajo la reforma educativa, como un compromiso con el magisterio, el extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió que el interés del tabasqueño es perjudicar la calidad de la educación de la niñez mexicana."Echar atrás la reforma educativa sería un retroceso gigantesco, donde los afectados serían las niñas y los niños de México; él, con tal de hacer una alianza política, de pensar que le va a dar votos, le tiene sin cuidado el futuro de las niñas y los niños", señaló.Ebrard no quiere candidaturas, sólo cuidará el voto: AMLO AMLO promete al magisterio 'verdadera' reforma educativa Nuño indicó que las intenciones de López Obrador con su discurso para cancelar la reforma al sector educativa son políticas y sólo buscan generar simpatías electorales y por eso también establece alianzas con quien fuera la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)."El yerno de Elba Esther Gordillo estuvo ya, públicamente, apoyando a López Obrador en un evento, estuvieron platicando, estuvieron muy cerca, es decir, esa alianza está construida y es una alianza que lo que busca es restituir los malos privilegios de Elba Esther Gordillo y de otras personas que le hicieron mucho daño a la educación, en detrimento de los maestros que están frente al salón de clases, que hacen a diario un esfuerzo por salir adelante y porque sea su esfuerzo y su trabajo lo que se premie y no su militancia política", apuntó.En ese sentido, lamentó que la persona que ahora está encargada del aspecto educativo de la campaña de López Obrador, primero haya avalado la reforma al sector y ahora la critique. "Que alguien nos explique, es una campaña esquizofrénica"."Las maestras y los maestros lo que quieren es, precisamente, salir adelante a través de su esfuerzo, ganándose su plaza por el mérito, no por influyentismo político, con quien está haciendo influyentismo político López Obrador es con Elba Esther Gordillo, con quien lo está haciendo es con algunos líderes de la Coordinadora", insistió.Nuño expresó que, por el contrario, el precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, mantiene como una de sus prioridades la educación, así como escuchar a los padres de familia y a quienes integran el núcleo educativo básico nacional.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi