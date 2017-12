/ Qué mejor manera de empezar enero y 2018 con los estrenos que Netflix traerá para ese mes.En cuanto a series, la plataforma tendrá disponibles todos los episodios de Weeds, la segunda temporada de Sin senos sí hay paraíso; las cuartas temporadas de Grace and Frankie y Black Sail s y el estreno de Tiempos de guerra , serie española ambientada en 1921 durante la Guerra del RIf y que narra la labor de las Damas enfermeras.Los estrenos de películas de Netflix empiezan el primero de enero con Conexión de amor ( Planetarium ) protagonizada por Natalie Portman y Lily Rose Depp, quienes dan vida a dos hermanas que tienen la habilidad de comunicarse con los fantasmas en el París de los años 30.Otros de los estrenos contemplados para 2018 es El rey de la polca con Jack Black ; Las sufragistas con Carey Mulligan, Meryl Streep y Helen Bonham-Carter, así como Whiplash , la cinta que consagró a Damien Chazelle, creador de La La Land , y que narra la ambición de Andrew, quien hará todo lo posible por ser el mejor baterista de jazz.Netflix estrenará varios documentales en enero, como Rotten (5 de enero) y Tom Segura: Disgraceful , pero la carta fuerte de este catálogo es Él me nombró Malala (He named me Malala).Este trabajo narra la travesía de Malala Yousafzai, la activista paquistaní que ha peleado por el derecho de las niñas a la educación y quien ganara el Premio Nobel de la Paz en 2014 , desde que le dispararan en la cabeza y por lo cual tuvo que emigrar con su familia a Inglaterra Luna y Peña protagonizan 'Narcos', temporada 4 Disney prepara una 'guerra' de 52 mil 400 mdd contra Netflix ¿Cuántas series en Netflix viste en 2017?Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi