/ GUADALAJARA.- El coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en La Huerta Jalisco, Salvador Magaña Martínez , fue asesinado este fin de semana, y la dirigencia partidista exige el esclarecimiento del homicidio, toda vez que la agresión se registró después que dio a conocer un presunto desvío de recursos públicos municipales.El cuerpo del político, quien estaba desaparecido desde el sábado, fue localizado durante la tarde del domingo 24, en las inmediaciones de la carretera federal 80, cerca del crucero a la localidad del Totole, y presentaba heridas de objeto punzo cortante.Hace días, Salvador Magaña difundió un video en el que evidenció cómo descargaban cajas con despensas del DIF estatal en las oficinas municipales del PRI en La Huerta, utilizando una camioneta del ayuntamiento.El ex coordinador parlamentario del partido naranja en el Congreso de la Unión, Clemente Castañeda , emitió un video en su red social twitter en el que lamenta los hechos, "lamento mucho no poder grabar un mensaje de alegría, sino más bien un mensaje de indignación, de reclamo y de un clamor de justicia."Apenas hace un par de horas me enteré que un líder social de la Huerta de Jalisco, muy amigo mío y de muchos de ustedes, Salvador Magaña, había sido `levantado´ como se dice comúnmente, un par de horas después nos enteramos que Salvador había sido asesinado a sangre fría. Este es un acontecimiento que por supuesto enluta al municipio de La Huerta pero particularmente a Movimiento Ciudadano . Salvador fue un líder social y un defensor de derechos muy importante, desde hace muchos años tuvimos la oportunidad de dar muchas batallas con mi buen amigo Salvador Magaña".Por otra parte, la dirigencia del PMC manifiesta en un comunicado, su indignación del también activista contra los abusos de autoridad en torno a las playas de la Costalegre, "exigimos a las autoridades que este cobarde asesinato no quede impune, que a la brevedad se inicie con el esclarecimiento de los hechos, se haga pronta justicia y se llegue a las últimas consecuencias", reza el documento.El coordinador del partido fue velado en su domicilio particular, y durante la tarde de este martes se celebrará una misa misa en el templo La Inmaculada de La Huerta, para proceder a su inhumación.