/ CHIHUAHUA.- El gobernador Javier Corral Jurado , afirmó que no existe ninguna duda de la identidad de los asesinos de la periodista Miroslava Breach Velducea , tras la detención del presunto autor intelectual del crimen , quien en las siguientes horas será presentado ante el juez.En un mensaje videograbado que publicó en sus redes sociales y en plataformas oficiales del gobierno estatal, aseguró hoy que el crimen de Miroslava Breach tiene nombre, tiene rostro y no quedará impune y que se hará la justicia que tanto se ha reclamado.La detención de Juan Carlos Moreno Ochoa alias "El Larry", considerado el autor intelectual del asesinato de la periodista, se efectuó esta madrugada por la Policía Federal en el estado de Sonora, en la vivienda a la que acudió para pasar la Nochebuena con su familia, aunque autoridades no precisan la localidad en que tuvo lugar el hecho.El detenido, dijo el mandatario estatal, es considerado el principal "director de la planeación y ejecución de la muerte de Miroslava", quien ya se encuentra recluido en el CERESO Estatal número 1 de Aquiles Serdán y mañana será presentado ante un juez, en audiencia de Control de Detención.Breach Velducea fue asesinada la mañana del 23 de marzo, cuando salía de su vivienda en la colonia Lomas Vallarta de la ciudad de Chihuahua.Detienen a presunto autor intelectual del asesinato de Miroslava Breach PGR ofrece recompensa de 9 mdp por homicidas de seis periodistas Apenas el pasado 19 de diciembre, en una brecha cercana al poblado de Álamo, Sonora, apareció muerto Ramón Andrés Zavala Corral, señalado en las investigaciones como quien disparó a la corresponsal de La Jornada y columnista de Norte de Juárez y habría sido asesinado por "presumir" dicho crimen entre su círculo de amistades y familiares.La investigación en torno al crimen, indicó Corral, se agotó en dos meses, con la integración de un voluminoso expediente, en que fueron acreditados por el Ministerio Público nombres y rostros de los responsables.Una vez que el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), desahogue la audiencia de Vinculación a Proceso de "el Larry", se darán a conocer los principales elementos de la investigación y su metodología, lo cual, aseveró, contribuirá de manera contundente a combatir la impunidad en los atentados y crímenes contra periodistas."En su periodismo crítico, Miroslava logró evidenciar casos donde el crimen trató de imponer candidatos y señaló a varios directores de seguridad pública municipal relacionados con el narco, eso marco su asesinato que aún nos entristece en el plano personal".Durante el proceso de investigación, personal de la Fiscalía General del Estado revisó más de doscientas horas de videos, analizó técnicamente diversos dispositivos electrónicos, además documentó más de una veintena de testimonios y entrevistas, así como pruebas periciales efectuadas con un elevado rigor técnico.Por eso, Corral afirmó que no tienen duda alguna de la identidad de los responsables (tanto de Zavala Corral como de "el Larry"), sabemos que ocurrió, como sucedió y quiénes son los autores".Destacó además la labor de la Policía Federal y del Centro de Investigación en Seguridad Nacional (CISEN), cuya labor fue clave en este arresto debido a que tanto el detenido, como otros implicados que también son buscados, se ubicaban fuera de territorio chihuahuense.Añadió que independientemente de los resultados obtenidos hasta ahora, se continúa con los trabajos de búsqueda y localización para la detención de más personas implicadas en el caso.