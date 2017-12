/ Para rechazar públicamente las acciones de choferes que ofrecen sus servicios como transportistas públicos al servicio de la línea “Flor de Mayo”, que cubre la ruta de El Tamarindo, al oeste de la ciudad de Guarenas, acudieron al equipo de La Voz las ciudadanas María González y Maira Rodríguez, entre otros residentes del lugar, quienes denunciaron el alza del pasaje en la zona, a un total de 1.000 y 1.500 bolívares por viaje.De acuerdo a lo referido por estas vecinas, la actitud de los choferes la catalogan como de total falta de respeto a la colectividad usuaria del servicio.“Hemos denunciado en reiteradas ocasiones en Policirculación y se ha hecho la denuncia en la Dirección de Transporte, y nadie nos ha tomando en cuenta. Ellos incumplen con la ruta, ya a las 7:00 pm no hay carro. En El Trébol sólo cargan en el sector en la madrugada. Los choferes de la línea como tal no trabajan, tenemos que montarnos en carros piratas para poder llegar a los sitios y nos cobran como les da la gana. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto, esto ya no se aguanta”, indicaron.Janeth SolórzanoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi