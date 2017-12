/ Los efectivos de la GNB custodiaban las entidades bancarias y los pocos comercios donde aun hay algo de comida Rafael Figueroa CNP 21.751 Desde primeras horas del día de ayer amanecieron en las calles los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, custodiando las entidades bancarias y comercios, sobre todo el centro de la población, causando gran sorpresa a los pobladores, pues todos lucían equipos antimotines. Al parecer la media responde a ciertos rumores que se han escuchado en la población de Tumeremo, sobre presuntos saqueos, que estarían a punto de escenificarse, ante la falta de comida y efectivo en la población. Los comercios asiáticos tienen más de una semana que no abren sus puertas, están totalmente cerrados y no tienen en sus anaqueles ningún tipo de comida que vender, por lo que esto ha causado verdaderas preocupaciones a los ciudadanos que no encuentran comida para llevar a sus hogares. Los pocos alimentos que aun se consiguen en la población de Tumeremo, solo se pueden adquirir con efectivo, y a precios verdaderamente exorbitantes, y si cancelas con el punto electrónico, tendrías que pagar el precio de tres artículos, cuando en realidad te llevas uno y no hay control por parte de las autoridades, reinando una total la anarquía en la población de Tumeremo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi