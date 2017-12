/ De picadillos/../ Pasamos navidad en medio de una tormenta social atrapada en sí misma .Los rostros de las personas en la calle advertían algo como un carro con el acelerador a toda máquina y al propio tiempo con el pedal del freno pisado al máximo. El crujir de tales elementos, aún mantiene un olor a "caucho quemado", por fricción física pero de carne y huesos, los cuales por cierto están por las nubes sus precios junto con el pollo, carnes y demás rubros alimenticios, como asimismo toda la cadena de consumo, motivo por el cual la "tormenta social" sigue esperando un chance, aunque "Diosdi" no perdió el gallo que jugó el 22-d, pero tampoco ganó la pelea. ¿Será que el coronel arreglador de gallos de pelea, vio sólo espejismos en el cielo y no avion es de verdad? Ah no, este cronista de provincia no lo sabe/…/ Vente Venezuela -Puerto La Cruz (Sotillo) hizo "un compartir" con su dirigencia y amigos el 21-d.Un almuerzo navideño acompañado de las gratas palabras de entusiasmo y perseverancia del diputado Omar González, coordinador de Vente -Anzoátegui y miembro de la dirección nacional del partido. No pudo estar presente Williams Caballero, coordinador de Vente Puerto La Cruz, por motivos de fuerza mayor, sin embargo Williams se excusó cabalmente/…/Cuando comencé a escribir en los periódicos, hace ya bastantes lunas, una "jefecita" de un no menos importante diario, me conminó casi que a capricho de ella, a que cambiara el título de una columna de opinión, a lo cual no acepté, pero de manera inocentona, aunque estaba convencido de que la "jefecita" tenía interés personal sobre lo que yo dijera o dejara de decir en mi columna. Por el tal "impasse" perdí el espacio que aún no tenía ganado en ese diario. Sin embargo, por mi lado humano quedé tranquilo y agradecido de la dama y del periódico. Después me sobró papel, gracias a Dios/…/Sigo en la página "Relatos insólitos de Venezuela ", Facebook de mi amigo Emilio Arguello. Son crónicas para todos los gustos/…/Ya se quiebra el año 2017.En el ambiente hay grasa humana necesaria que se evaporó de los cuerpos venezolanos con esta terrible crisis "política económica" nunca vista en la historia. Del hambre pasamos al hambruna, la cual, en fin, nos quebró el "buen humor" del venezolano !qué dieta de Maduro ni qué vaina!. Si no nos poneos serios nos lleva el viento de verdad/../Cierro el años sin "pelar" una semana en mi espacio, claro si hay salud no paro de teclear. Es probable de que el año que viene, me "faje" con un trabajo largo y tendido, a ver si aún me queda pluma .Feliz añoCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi