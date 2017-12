/ No pasaron desapercibidas ayer en el oficialismo las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier. En entrevista con La Tercera, el diputado planteó un entendimiento "desde la DC hasta el Frente Amplio", con miras a la conformación de un nuevo bloque de oposición al próximo gobierno de Sebastián Piñera.Una de las primeras en reaccionar fue la actual presidenta interina de la Democracia Cristiana, Myriam Verdugo. La timonel dijo que su partido debe hacer una "reformulación interna" previo a pensar en cualquier alianza para los próximo cuatro años, aunque precisó que, a nivel personal, "estoy abierta a conversar con todo el mundo"."Como partido creemos que primero (que cualquier negociación) tenemos que resolver todos los incordios internos y por eso vamos a empezar un proceso que tiene que ver con renovar, de manera anticipada, a la directiva y dar reinicio al proceso de congreso que está convocado hace más de seis años", dijo Verdugo.El subjefe de bancada DC, Gabriel Silber, fue más crítico y sostuvo que "lo que hace el Partido Comunista es instalar una cuña que más que generar condiciones de convergencia, por el contrario, desestabiliza el proceso interno que estamos teniendo como partido".Desde el Frente Amplio, el diputado Gabriel Boric (MA) dijo que su propio bloque tiene que "fortalecerse como coalición autónoma", añadiendo que "nosotros no seremos oxígeno para la Nueva Mayoría".La diputada electa del Partido Humanista, Pamela Jiles, dijo no sentirse identificada con las palabras del dirigente comunista y no descartó que un sector de ese partido opte por migrar al Frente Amplio. "Es inevitable que un importante contingente del PC abandone un partido que se ha vuelto reformista y prefiera unirse a las filas del Frente Amplio, que impulsa las transformaciones de fondo", señaló.El también diputado electo del Frente Amplio Gonzalo Winter (MA) agregó que si bien "el diálogo siempre hace bien, no hay nada peor que sacar la carne de la parrilla cuando está cruda". "No hay que actuar con ansiedad", enfatizó.Winter, además, hizo un llamado a realizar un "profundo análisis" del último resultado electoral y, luego de ello, a "pensar en un proyecto político que convoque a las mayorías".Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi