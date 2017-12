/ Ya lo había decretado Microsoft con sus HoloLens, pero lo acaba de sentenciar la compañía Magic Leap, financiada por Google y con un largo historial de promesas no cumplidas, que ahora, parece, cambiará con la llegada de sus Magic Leap One, un sistema de gafas que permitirá navegar por Internet, jugar, ver películas o conectarse con otras personas en entornos virtuales, por solo dar algunos ejemplos.La mayor promesa está en el posicionamiento de los objetos virtuales, ya que el sistema (en teoría) será capaz de reconocer el entorno físico y hacer que las creaciones digitales se integren e interactúen a él.El sistema Magic Leap One consta de tres accesorios: las gafas con aspecto futurista; una unidad de procesamiento con el poder de una portátil llamada Lightpack; y un control manual para que la experiencia sea más sencilla.En una demo de la que participó Rolling Stone, Magic Leap mostró personajes virtuales capaces de reaccionar a las miradas, un libro de historietas virtual y algo que podría describirse como una performance realista, con imágenes grabadas de actores en una escena en la que el usuario puede tomar la posición que desee para contemplarla.Lightpack, el secretoMagic Leap One funciona como un conjunto, pero es Lightpack el espacio en donde reside la potencia para llevar todo a cabo. Mediante un clip, puede ser colocado donde el usuario desee. Cuenta con el poder de una MacBook Pro o una PC de juegos de Alienware, incluida la presencia de una placa de gráficos dedicada, dijeron los creadores.Las gafas cuentan con una pequeña unidad de procesamiento, capaz de reseñar lo que ve y con, supuestamente, inteligencia artificial. Incluye cuatro micrófonos, al menos seis cámaras externas y auriculares, para lograr "engañar" a los ojos y dar sensación de distancia y profundidad a los objetos digitales, y no depender de la separación esterescópica tradicional (una imagen para cada ojo), que según sus fabricantes limita mucho lo que puede hacerse.El resultado es un producto similar a las HoloLens de Microsoft , aunque con un campo de visión más amplio y cómodo de utilizar debido a sus reducidas dimensiones.¿CÓMO ES?El sistema de Magic Leap One consiste en los anteojos que mezclan la vista real con la digital, la computadora que hace el procesamiento y un control remoto."Agregamos una nueva dimensión a la computación, donde lo digital respeta lo físico y trabajan juntos para una vida mejor" . Magic Leap OneCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi