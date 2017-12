/ Ya sea en pareja o solos, las entradas oscilan entre los 40 hasta 700 bolivianos por persona. En esta oportunidad, se presenta un listado de algunos de los paquetes temáticos que se preparan en la ciudad y en municipios aledaños.1. Cena Año Nuevo - Hotel Regina Resor en Tiquipaya El hotel Regina ofrece una cena elegante que incluye un menú especial de tres platos y una copa de champagne. Además, contará con un decorado dedicado al 2018 en su nuevo restaurante y la presentación de un cuarteto de cuerdas durante la cena. Posteriormente, iniciará la fiesta de Año Nuevo en el Gran Salón Regina. Precio por la cena: Bs 100. Reservas: 4316555 - 71790060 Dirección: Camino a Apote, Tiquipaya2. Avanti, cena buffet y fiesta de gala - Hotel La Colonia Hotel La Colonia prepara su festejo de Año Nuevo 2018 con una fiesta denominada Avanti que contará con la participación de los grupos de música: Los Tigres, Orquesta Brillante Jr. y Grupo Alerta Cero desde La Paz. También estarán: DJ Residente y Banda de bienvenida. Entre las ofertas de comida, propone un buffet al estilo italiano, brindis de medianoche y fricasé al amanecer. Además, se tendrá barra libre de algunos licores. Precio por persona: Bs 450. Reservas: 44503000-4450301 Dirección: Calle Luis Mostajo esquina Atahuallpa.3. Año nuevo 2018 - Country Club Cochabamba La fiesta preparada por el Country Club Cochabamba ofrece las presentaciones de la Orquesta Big Band, Helen Fuentes y banda, además de amplificación con música variada. El paquete incluye cena de medianoche y plato de madrugada; buffet de postres y barra libre. Precio por persona: Bs 400. Reservas: 4750800 Dirección: Laguna Alalay4. Gran fiesta de fin de año - Business Whiskería Los grupos Santana (tributo Los Ángeles Azules) y Latin Brass estarán en la fiesta organizada por Business Whiskería. El local ofrece brindis de medianoche y cotillón de Año Nuevo 2018. Además, habrá fricasé preaparado por el restaurante Magui. Precio por persona: Bs 280. Reservas: 70380690 - 77999956. Dirección: Av. Uyuni (La Recoleta)5. Senses New Year 2018 Las Vegas - Club Social Cochabamba El Club Social Cochabamba se viste de Las Vegas para dar la bienvenida al 2018. La temática será de casino donde se instalarán máquinas tragamonedas, BlackJack (21), mesas de juegos, salas de póker, entre otros. Además, el cotillón que se ofrece es también al estilo Las Vegas. En esta fiesta habrá bar abierto que varía de calidad de acuerdo al tipo de entrada que se adquiera. Para el plato del amanecer ofrecen dos opciones: alitas picantes y barbacoa y menudito. Entre los grupos de música estarán: Jarana, Roano, banda y un invitado especial. Este paquete incluye el after pool party, el primero de enero en la piscina del hotel Los Portales desde las 14:00 con barra de cerveza libre y temática Caribeña - Sunset. Precio por persona: General: Bs 139, VIP: Bs 195 y Super VIP: Bs 230. Nota: venta anticipada con factura. Reservas: 70776818 Dirección: calle México casi plaza Colón6. Party of Thrones NYE - Gran Hotel Cochabamba El Gran Hotel Cochabamba alista una fiesta temática sobre la serie "Juego de Tronos" y, en específico, del castillo de Kingslanding. Entre los servicios que ofrecen está: cena y postres buffet, decoración acorde al evento, barra profesionales, show especial de medianoche, pirotecnia, buffet al amanecer (llokalla chupe y fricase), cotillón y guardería para niños. Entre los artistas invitados estarán: Zonnando, Gardenia, Narela, DJ Residente M. Mejia y banda al amanecer. Nota: Traje formal. Precio por persona: Hombres Bs 700, mujer es Bs 600 y/o pareja Bs 1200. Reservas: 70728898 Dirección: plaza U. Anze (La Recoleta)7. Mascarada de Año Nuevo - Avalon Las máscaras serán el tema elegido para pasar la noche de Año Nuevo en la discoteca Avalon. Junto a la entrada, se entregará cotillón y una máscara. Además, habrán fuegos artificiales a medianoche y menudito al amanecer. En cuanto a las bandas invitadas estarán El Complot y Gardenia. Grupos de 10 personas tendrán una botella y la barra libre durará hasta la medianoche. Precio por persona: Bs 100. Reservas: 76112700 Dirección: pasaje Portales.8. 2018 with #DylandPapi - Feicobol Otra opción es la fiesta de Año Nuevo con el artista invitado Dyland, quien llega desde Miami , EEUU. La cita es en la Feicobol. Este evento, que tiene capacidad para 3.000 personas, ofrece barra libre de bebidas y bocaditos. Igualmente, habrá menudito, banda al amanecer y cotillón para cada persona. Además, este evento tendrá tres previas y un after fiesta: 27/12 Big Opening en Hooligans Bar. 28/12 Luxury en Mandarina Bar 29/12 ForeverYoung en Zona Taquiña con temática Colors 01/01 AfterChaqui en Corona Sets Rooftop Hooligans donde recibirá su Powerade y tu Alikal gratis Precio por persona: Bs 450, existen precios diferenciados de acuerdo a la anticipación y la cantidad de fiestas previas. Reservas: 75985006 Dirección: Laguna Alalay9. Cortijo Residence 2018 - El Cortijo El Cortijo se transformará en una gran mansión de 5 mil metros para brindar una fiesta con distintos ambientes especializados, en los cuales disfrutará de música en dos escenarios. Cotillón, espectáculo de medianoche, fuegos artificiales y tradicional banda al amanecer, son las ofertas. Bar abierto ilimitado y comida buffet desde las 23:00 hasta las 2:00 y comida rápida toda la noche, además de fricasé. Bandas participantes: Narella, Cumbia de la Cruz, Etiqueta Negra y Orquesta Santana. Precio por persona: Mujeres: Bs 600, hombres: Bs 700 y pareja Bs 1.200. Sólo el evento grande: mujer es: Bs 550 y hombres: Bs 650 Reservas: 75466678 Dirección: Av. Pando esq. Juan Capriles.10. Año Nuevo explosión Latina 2018 - Jazz Stop Jazz Stop prepara una fiesta latina junto a Barrio Latino y Los Hijos del Reverendo. El local propone una serie de paquetes en los que se puede escoger piqueo, brindis, cotillón, menudito al amanecer y la hora loca de bebidas tropicales a medianoche. Precio por persona: Individual Bs 300, pareja: Bs 580, diferentes combos por grupos y un precio económico de Bs 180. Reservas: 79345890 Dirección: avenida Ballivián frente a la plaza de Las Banderas.11. Happy New Year 2018 - Bunker University en Quillacollo Latin Bass, Orquesta Fernet y La Bola Ocho estarán en la fiesta de Año Nuevo de Bunker University (ex Mi Llajta). Además, habrá banda y fricasé al amanecer y cotillón para los asistentes. Ofrecen parqueo y seguridad. Precio por pareja: Zona general Bs 80 y zona VIP Bs 120. Reservas: 4247533 - 76452365 Dirección: Av. Blanco Galindo km 5 1/2 acera norte.12. Fiesta Chicas Delfin - Año Nuevo "Sub Pub House" - Sub Pub El local Sub Pub aprovecha la ocasión para presentar una nueva imagen y estilo de música como un bar alternativo al estilo house. El grupo Las Chicas Delfín amenizarán la noche con lo mejor de su repertorio. Precio por persona: Mujeres Bs 40 y hombres Bs 50. Reservas: 77971442 Dirección: calle Oruro # 410 casi esquina Antezana.13. Magic Door Año Nuevo 2018 - La Angostura 12 horas de música a las orillas de la laguna de los estilos techno, deep house, tech house, progressive. Habrá fogatas, fuegos artificiales y antorchas, además de espacios adecuados para camping y fricasé al amanecer. El evento ofrece una puerta mágica hacia un nuevo amanecer. Precio por persona: Bs 180. Reservas: 69544440 Dirección: Km. 17 Carretera antigua a Santa Cruz14. Año nuevo - Fil Maxin Con platos especiales desde mediodía, el salón de eventos Fil Maxin esperará al nuevo año. En la noche, se contará con la participación de los grupos Comando V, Voltaje, La Raza, Virus de Amor (Perú) y Sabor Sabor. Habrá cotillón, banda y fricasé al amanecer. Precio por persona: Bs 70. Reservas: 60703404 Dirección: Av Siglo XX Valle HermosoDATOSRopa interior para definir la suerte de 2018. Rojo (amor), amarillo (dinero) o blanco (paz), de acuerdo a lo que cada persona espera tener en el año venidero se podrá combinar con el atuendo escogido para esa noche especial.Vístete con ropa blanca. Usar ropa blanca para alejar las enfermedades y recibir al Año Nuevo con buena energía.Abraza a alguien del sexo opuesto. A medianoche, abrazar te ayudará a tener buena suerte en el amor y quizás encontrar a tu media naranja.OPCIONES Y MODA DE ROPA PARA LA FIESTALas prendas con brillos, encaje, escotes y muchas transparencias son aquellas que están marcando tendencia para esta temporada.Recuerda que si eliges un vestido con mucho brillo no será necesario utilizar gran cantidad de accesorios.Si todavía estás en la duda y no sabes qué utilizar te recomendamos que escojas el color blanco para la fiesta de Año Nuevo, además de negro, dorado, colorado, azul o el que desees.Existe una serie de prendas básicas que puedes usar en cualquier ocasión si es necesario.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi