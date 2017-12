/ La escasa tasa de renovación y un equipo visto como poco innovador temporada tras temporada ha provocado que los propietarios sigan usándolos pese a los años transcurridos.Esta temporada, se impusieron híbridos y convertibles, con firmas como Lenovo.Los usuarios son, mayormente, domésticos. Estudios de hábitos de consumo recalcan que el principal uso que se les da son revisar emails, navegar por páginas informativas y consumir contenidos multimedia.El salto de la tableta al entorno productivo y laboral es el gran reto de los fabricantes. En los últimos años se han añadido nuevas funciones y accesorios como lápices ópticos que ofrecen nuevas experiencias como tomar notas a mano alzada o diseñar bocetos.Aún así, se perciben como equipos limitados que no alcanzan a cumplir su gran reto de sustituir a la computadora.Según la consultora IDC, en el último trimestre (hasta octubre) se vendieron unas 40 millones de tabletas en todo el mundo, lo que representa una caída del 5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. Un escenario que coloca a los fabricantes de este tipo de dispositivos entre la espada y la pared: renovar su catálogo o abandonar el mercado para centrarse en otro tipo de equipos.Con Apple a la cabeza de este segmento del mercado, Samsung , Amazon y Huawei respectivamente se disputan, junto con Lenovo, la fuerza de las tabletas.DUELO DIRECTOEl iPad Pro reflota las tabletas de Apple . Las tabletas de Apple se levantaron 10,8 por ciento gracias al iPad Pro. Liviano, cómodo y de tremendo rendimiento. Eso sí, a precio elevado (desde 800 dólares). Capaz de renderizar y procesar video en calidad 4K.El Galaxy Tab S3 de Samsung se diversifica. La Galaxy Tab S3 de Samsung llega con pantalla super Amoled (soporta HDR) de 9,7 pulgadas y resolución 2.048 x 1.536 píxeles. También incursiona en el lápiz digital S Pen, con el que se puede dibujar, bosquejar y diseñar fácilmente.1. Huawei Mediapad M3 Lite Para un público que no saca provecho a un iPad Pro está esta Mediapad M3 Lite, fabricada por Huawei, y con la que ha apostado por una buena relación calidad-precio. Por solo 300 dólares se tiene en la mano un equipo bastante equilibrado, aunque que nadie se piense que cumple en un ambiente más profesional, ya que tampoco se luce por culpa de su sistema operativo, Android 6.0 Marshmallow. De hecho, está enfocada a los usuarios domésticos.2. Lenovo Book Tab 4 Esta tableta de 10.1 pulgadas (tradicional) destaca por su densidad de batería, de 7.000 mAh. En cuanto a potencia, hay que hablar de un chip Snapdragon 425, fabricado por Qualcomm, soportado por solo 2 GB de memoria.3. Amazon Fire HD 8 El Fire HD de 8 pulgadas de pantalla y resolución 1.280 x 800 píxeles, se encuentra a 100 dólares. Ofrece versiones de 16 y 32 GB (capacidad exacta). Incorpora iluminación cuando se está leyendo libros electrónicos.4. Xiaomi Mi Pad 3 Viene con un procesador MediaTek de seis núcleos a una frecuencia de 2,1 GHz, con 4 GB de memoria RAM, más que suficiente para mover el equipo de manera fluida y solvente. Se la puede conseguir por menos de 200 dólares.5. Asus Zenpad 3S 10 Bastante equilibrado. Pantalla de 9.7 pulgadas con resolución 2K, acompañado por 4 GB de memoria RAM. Aunque sólo consta con 32 GB de capacidad, su memoria se puede extender hasta 128 GB mediante tarjetas microSD.6. Microsoft Surface Pro Una de las más potentes y versátiles. Aunque se trata de un híbrido entre portátil y tableta, ofrece buenas sensaciones. No amasó grandes ventas, pero permitió a Microsoft establecerse y marcar un punto de innovación.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi