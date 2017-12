/ Hace poco más de un año, mientras preparaba su nuevo álbum, Ramón Bautista Ortega volvió a pisar el asfalto de Pío Nono en busca de la casa que habitó por varios meses a comienzos de la década del 60. El barrio ya no es el mismo que conoció el cantante argentino en su juventud, y de aquella pensión de Bellavista donde nació Nery Nelson, su primer alias artístico, sólo queda algo de su fachada original, perdida entre el hormigón de una de las universidades que hoy ocupan buena parte del sector.La imagen de ese último vestigio de su pasado santiaguino fue una de las inspiraciones tras Rock n' roll, disco publicado en octubre y en cuyas doce canciones el popular cantautor, actor y ex político trasandino rinde tributo a la época dorada del género, con versiones en castellano para clásicos de Elvis Presley, Chuck Berry y Carl Perkins, entre otros. Un LP que tiene entre sus invitados a Charly García -de quien Ortega se ha convertido en amigo inseparable y ángel guardián- y en el que su autor reivindica a aquel joven que hace seis décadas inició su despegue continental desde una hospedería en Recoleta."No quería dejar en el olvido a ese muchacho de 18 años que andaba con su guitarra, buscando su oportunidad. Fue una época muy importante para mí, un despertar. Recuerdo esa pensión atrás del río Mapocho, ir a ver a una polola al paradero 3 de Gran Avenida… era otro Chile", rememora el solista de 74 años sobre esos días, cuando cruzó la cordillera desde Mendoza para iniciar una carrera que tuvo como primeros aliados a Los Lyons, combo rocanrrolero integrado, entre otros, por Jorge Pedreros, al que Ortega se sumó como reemplazo de Peter Rock.¿Cuán importante para su carrera fue ese paso por Chile?Era la época de Nadia Milton, de Pat Henry. De la confitería Goyescas, donde un día apareció Dean Reed [El "Elvis rojo"] y las chicas se volvieron locas. Toda una movida que me sirvió mucho como aprendizaje para cantar rock n' roll y grabar con una multinacional. Pero además de las giras, con las que recorrimos de Arica a Punta Arenas, lo que más me quedó grabado fue la relación con Peter Rock, el gran ídolo de esa época y el mejor Elvis Presley que vi, hasta que apareció Sandro.Además de los covers el disco trae dos temas de su autoría. ¿Son canciones nuevas o fueron compuestas en esa época?María fue el primer tema que grabé, pero la tomó un productor que no me dejó opinar nada en cuanto a los arreglos. No tuvo éxito cuando salió y siempre pensé que había perdido su oportunidad, pero ahora la compañía me dejó hacerla como yo quería que fuera. Y Cuando suena el rock n' roll es un homenaje a Elvis, en el que canta John Mc Inerny, uno de los buenos imitadores de él que tenemos acá. Ahora el sello quiere darle continuidad a este proyecto y estoy preparando un disco de baladas de Paul Anka, Neil Sedaka y otras de la época.¿Siente al público chileno como un tema pendiente, considerando que acá no alcanzó el nivel de fama que tiene en Argentina o México?Chile es una cosa particular. Por diversas razones no se dio que fuera muy seguido a cantar y a veces no es tanta la difusión que uno tiene, pero a mí me quedó como una de las cosas lindas que me pasaron en la adolescencia. Ahora no tengo pretensiones en lo económico, me ha ido muy bien en la vida, tengo trabajo y me pagan bien, pero sin duda me encantaría ir a presentar este disco a Chile. Si se da, yo voy.Charly García ya tenía una versión de Popotitos con Serú Girán ¿Por eso la eligieron para este LP?La verdad, con Charly tenemos una relación especial. Cuando le comenté que estaba haciendo este disco fuimos a la casa, él agarró un contrabajo y me dijo "hagámosla", y así fue. Ya la tenía media incorporada y la cantó con mucho gusto.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi