Ayer fue citada a declarar por segunda vez en calidad de imputada la ex directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Marcela Labraña. La abogada fue interrogada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las causas de muerte menores residentes del Sename. Por este caso, el fiscal formalizó a funcionarios del servicio por presuntos apremios ilegítimos en contra de niños.La ex directora llegó a las dependencias de la fiscalía junto a su abogado Eduardo Villagrán, quien dijo que "ha declarado por más de siete horas". Según Villagrán, en el interrogatorio fue consultada por nuevos antecedentes en el caso de Lissette Villa y también por el caso de Daniela Vargas (13), la niña del Sename que murió en 2015, tras no ser considerada en la lista de espera para trasplantes de la Red de Salud UC por "precariedad social y familiar".Al respecto, Labraña señaló ayer en un receso de su declaración que Daniela "tenía una medida de protección, estaba en la red del Sename (…) No entiendo por qué no tenía la oportunidad de ser enlistada como candidata a trasplante".Ante los dichos de la ministra de Salud, Carmen Castillo, quien dijo que los niños del Sename no son discriminados por el sistema, Labraña indicó "(ella) tendrá que demostrarlo. En ese momento luché por el trasplante de esa niña".Asimismo, dijo que "asumí una responsabilidad política. Renuncié, fui la única, no me arrepiento de eso, era lo que correspondía. Respecto a responsabilidad de otras personas o autoridades, creo que cada uno tiene que dar su respectiva explicación".Consultada sobre la ex ministra de Justicia, agregó que "no puedo referirme a la ex ministra Javiera Blanco, ustedes saben dónde trabaja y ella tendrá que contestar".Su abogado dijo que la declaración se suspendió y continuará en enero, e indicó que "no hemos solicitado un careo con la ex ministra Javiera Blanco y aún no sabemos qué diligencias vamos a solicitar".En tanto, el querellante, Sebastián Lafaurie, quien representa a Juana Poblete, la madre de Lissette Villa, dijo que "todo nuevo antecedente que las ex autoridades puedan entregar será beneficioso".