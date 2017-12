/ El mejor promedio PSU para el proceso de la admisión 2018 lo obtuvo Carolina Oyarzún (17), quien sacó doble puntaje nacional en las pruebas de Lenguaje y Ciencias.La joven oriunda de la comuna de San Fernando, en la Región de O'Higgins, soñó desde pequeña con estudiar Medicina , y hoy gracias a su rendimiento está a punto de concretar su gran anhelo. Eso sí, cuenta que "aún no decido dónde quiero estudiar, pero probablemente sea en Santiago, porque allá están las mejores universidades".Carolina afirma que sus resultados son frutos de un trabajo que partió en primero medio. "Hice un preuniversitario, pero desde chica sabía que quería estudiar Medicina, entonces me preocupé de que me fuera bien". Y así fue, ya que se graduó de la enseñanza media con promedio 6,9.Sin embargo, cuando la llamaron para confirmar la situación ella permaneció incrédula durante algunos días. Así lo describió: "Al principio, cuando me llamaron dije 'me están tomando el pelo'. Empecé a pedir que verificaran el resultado y recién ayer (domingo) lo asimilé".Sobre sus motivaciones por estudiar Medicina, afirma que sus parientes ligados al área de la salud y su gusto por los niños la llevaron a tomar esta decisión. "Ahora sueño con especializarme en pediatría" , detalló. Además, añadió que el apoyo de sus padres siempre fue fundamental, y que la noticia fue "uno de los mejores regalos de Navidad para mí y mi familia", donde es hija única.Sin embargo, pese a sus altos puntajes, Carolina no obtuvo gratuidad por su situación socieconómica. "Siento que debería ser para todos, porque que sea solamente para la gente de menos recursos también es una forma de discriminar a los que tienen dinero ", sostuvo. De todas formas, probablemente Carolina obtenga la beca de excelencia académica por su rendimiento.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi