El objetivo de este concurso fue motivar e incentivar a la producción artística en sus diferentes técnicas y especialidades, es decir dibujo, grabado, pintura y escultura. La temática fue libre, pero debían ser inéditas.El presidente de Abap, Efraín Chambi, señaló que se realizó la premiación de la obra ganadora y cuatro menciones a los mejores trabajos. La obra que recibió el premio único fue la de Hans Hoffman, "Interior Mina", que refleja la vida de los mineros. El ganador recibió una medalla, un diploma y un incentivo económico de 500 bolivianos, según el organizador.Las menciones honrosas son para Ramiro Villca Condori, con una escultura en madera; Selva Argote Villarroel con "Evo, quien fue el primero"; Hans Hoffman, con "Manos que siembran, manos que ciegan el trigo", y David Alegre Nina, con la escultura en metal denominada "Octubre Negro".Chambi destacó la participación de artistas plásticos de Oruro, La Paz y Santa Cruz.El GanadorEl capinoteño Hans Hoffman obtuvo el primer lugar y una mención honrosa en este concurso. Señaló que tardó por lo menos tres días en la elaboración de la obra que obtuvo la presea y que su inspiración para la creación fueron las minas.Hoffman se dedica al arte desde sus 16 años, hasta la fecha cuenta con más de 33 premios ganados en eventos nacionales e internacionales por sus obras que tuvieron bastante aceptación.El artista nacido el 23 de junio de 1959, destacó la calidad de las obras presentadas por los cochabambinos y bolivianos en general, debido a que son consideradas como buenas a comparación de otros maestros del arte en el mundo.OPINIONES"Tuvimos 37 participantes en esta versión del concurso y por lo menos 100 obras entre grabados, dibujos y esculturas. La convocatoria se difundió a nivel nacional, la respuesta fue buena" . Efrain Chambi. Presidente de Abap"Creo que me quedé en los años 70, por eso hice el cuadro del minero. No es la única temática que me inspira debido a que mi otra obra se refiere a un campesino que siembra y cultiva la tierra. Mis obras cuentan la vida de los personajes que están retratados" . Hans Hoffman. Artista plásticoLOS GANADORESHans Hoffman. La obra se denomina "Interior Mina" y muestra las características de un minero que fue hecha con la técnica de grabado de agua tinta.Ramiro Villca. Se trata de una escultura hecha en madera, que se asemeja a una garrafa y un tubo. Su obra no tiene título.Selva Argote. Presenta la obra "Evo, quien fue el primero", el cuadro muestra a una gallina en un paisaje oscuro elaborada también con la técnica de grabado.David Alegre. Elaboró una escultura de metal denominada "Octubre Negro", que muestra estructuras que se asemejan a plantas de petróleo.Hans Hoffman. Presentó un dibujo de un campesino que cultiva la tierra denominado "Manos que siembran, manos que ciegan trigo".