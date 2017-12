/ Para los 261.987 personas que rindieron la Prueba de Selección Universitaria comienza ahora, con sus puntajes publicados, el proceso de admisión 2018.Instancia que no siempre es fácil, elegir una carrera, saber en qué universidades postular, qué beneficios puede tener y cómo financiarla son factores muy importantes; a los que no siempre se tiene el acceso de manera rápida y precisa.Por ello, Fundación por una Carrera hace ya 10 años busca orientar a quienes hayan rendido la PSU y necesiten responder dichas inquietudes.Según detalló, Francisco Fernández , Director Ejecutivo de la institución, el proyecto comenzó cuando con un grupo de amigos se dio cuenta que “habían un montón de becas y beneficios que no eran aprovechabas por los estudiantes”.En esa línea agregó que si bien ahora hay información disponible y ordenada, no siempre se terminan aprovechando los beneficios a los que pueden postular los estudiantes. Por ello, se decidiò iniciar el proyecto que busca ayudar a los jóvenes a elegir la carrera más apropiada para ellos y saber a cuales y como postular los distintos tipos de becas.Por otro lado, explicó cómo se trabaja la orientación vocacional . Para ello, se realizan talleres en colegios, enfocados en alumnos de cuarto medio. Los cuales son realizados por una especialista en la materia y estudiantes de la educación superior que voluntariamente se ofrecen para ayudar a los alumnos.Para ello se utilizan algunas preguntas que permiten a los estudiantes encontrar una profesión. “Se trabaja con la historia de los alumnos, sus historias de colegios, de dónde son y quienes quieren ser”, detalló el ejecutivo.En relación a las becas , en el sitio web de la función http://porunacarrera.cl/ está disponible un “Buscador de becas” el cual tiene mil opciones disponibles. “Estas van desde la gratuidad, becas estatales y de privados”.Foto: http://porunacarrera.cl/Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi