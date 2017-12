/ Según cifras del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), calculadas a partir del Observatorio Demográfico 2012 de la Cepal, para el año 2050 se estima que 37.183 chilenos tendrán 100 o más años en Chile.El Censo 2017, dado a conocer el jueves, muestra que en Chila ya hay 4.770 personas de 100 o más años, y de ellos, casi el 25% se concentra en sólo 10 comunas, siete de la Región Metropolitana.La lista la lidera Las Condes, que alberga 160 centenarios, seguido de Maipú, (130) y Viña del Mar (118)."Estoy impresionado con el dato del Censo, no lo sabía. Teníamos catastrados 60 mayores de 100 años, pero 160 personas es mucho", dice el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín.María Mercedes Ruz es una. Nació el 5 de septiembre de 1916 en Santiago Centro. Tiene 101 años y hace 25 años que vive en Las Condes. ¿La clave de su longevidad? "Tener ganas de vivir, mucha energía, y amor", resume.Raquel Rubio también ha vivido más de un siglo. Tiene 101 años. Nació el 13 de junio de 1917 y hace más de 90 años que vive en Providencia. "Llegamos a la comuna en 1927. Entonces vivían mis padres y dos hermanas menores". Hoy, sin hijos ni familiares directos, la cuida una prima.Beatriz Fernández, académica del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento UC, dice que el alza de la longevidad en Chile se debe a las mejoras sanitarias y tecnológicas, lo que, además, genera un aumento de la cuarta edad, es decir, de mayores de 80 años. De hecho, dice, porcentualmente la cuarta edad ha crecido más que la tercera edad.Sobre los factores para llegar a tan avanzada edad, dice que primero está el llamado ciclo de vida, "que tiene que ver con lo que hiciste en tu vida. Si tuviste hábitos saludables, buena alimentación, no fumabas y consumías poco alcohol, gatilla ventajas para que llegues bien. Si no te cuidaste, ocurre lo contrario".Sin embargo, agrega que también hay condiciones externas por sobre el comportamiento individual, como el nivel socioeconómico y el ambiente en que se vive. "No hay una única forma para vivir hasta los 100".Por ello, dice, muchos de estos centenarios se concentran en comunas como Las Condes o Viña del Mar, lo que atribuye a las óptimas condiciones económicas y ambientales de estos municipios. "Tienen recursos comunitarios que influyen, servicios sociales. En el caso de Maipú, me imagino que es por el tamaño de la comuna, pero el principal motivo es la calidad de vida".Sobre que Santiago concentre siete de las 10 comunas con más centenarios, lo atribuye a la centralización del país. "Tiene que ver con la disponibilidad y el acceso a servicios. Se trata de grandes urbes donde hay accesos a hospitales, participación social. En zonas rurales, en cambio, les queda muy lejos un doctor". Además, dice, "en Chile hay muy pocos geriatras, 40 como máximo. La mayoría en Santiago y es más factible llegar a los 100 si te atiendes con uno".Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia, reconoce los esfuerzos de su municipio por dar calidad de vida a los vecinos, para "que puedan mantener su autonomía, en el área cognitiva, física y social", señala. Para ello tienen el Departamento del Adulto Mejor.Consuelo Moreno, directora de Incidencia Fundación Oportunidad Mayor, dice que entre 1999 a 2041, el país triplicará su población de tercera edad. "Este cambio demográfico tiene -y seguirá teniendo- un impacto de sendas dimensiones en los ámbitos económico, político y social".Mujeres sobre los 100 años doblan en cantidad a los hombres En todas partes del mundo las mujer es viven más que los hombres. En Chile, la esperanza de vida al nacer muestra que las mujer es viven hasta los 85 años y los hombres hasta los 80. Según el Censo 2017, entre los adultos que tienen más de cien años, las mujer es centenarias son 3.171, lo que representa el 66% del total de personas que hoy habitan el país y casi duplican a los hombres con esta edad, que suman 1.599.Las razones de esta diferencia son biológicas, ambientales y sociales. A nivel hormonal, el estrógeno es un protector de la salud cardiovascular, pero, además, actúa como antioxidante en el resto de los órganos. A eso se suma que son menos temerarias, consultan más con el médico y son más responsables para seguir indicaciones médicas.Según Andrea Slachevsky, neuróloga y subdirectora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, existe una leve ventaja evolutiva por la que las mujer es viven más, pero que finalmente son los factores sociales los que ayudan a que sean más longevas. "El hombre está más sometido a estilos de vida más propicios para la mortalidad, tienen más posibilidades de morir por traumatismos y más accidentabilidad laboral", explica. A esto se suma que, comparativamente, las mujer es tienen estilos de vida más saludables."En general, en todos los países, las mujer es viven más que los hombres. Hay características biológicas, ambientales, psicológicas. En Chile, las mujer es también viven más años, pero con peores condiciones de salud. Las mujer es que hoy son mayores no trabajaron o cotizaron en forma intermitente, por cortos períodos y con sueldos más bajos que el de los varones", dice Daniela Thumala, psicóloga y académica de la U. de Chile y también investigadora de Gerociencia.Las cifras del Censo, dice, comprueban la feminización de la vejez en Chile, lo que impone un gran desafío para la sociedad, porque se requieren nuevas políticas públicas enfocadas en ellas. "Hay que preocuparse de cómo será la vejez de las mujer es, las cotizaciones, que tengan remuneraciones adecuadas, quién las cuidará. La estructura de las familias ha cambiado, hay más generaciones conviviendo, pero son familias menos extensas", dice Thumala.24 municipios no tienen centenarios Así como algunas comunas registran incluso 160 personas mayores de 100 años entre sus habitantes, otras no cuentan con ninguno. Los motivos y razones pueden ser variados, pero principalmente se debe a las condiciones climáticas y lejanía de centros asistenciales. Por ello, estas se concentran en la zona norte, como General Lagos (donde sólo una persona tiene más de 90 años), Colchane, Sierra Gorda y Ollagüe, o en la zona austral, como Cabo de Hornos, Antártica, Primavera y Torres del Paine, comuna que, incluso, sólo anota una persona mayor de 85 años viviendo en este municipio.En la provincia de Tierra del Fuego la situación es aún más extrema, ya que solo hay una persona mayor de 80 años. Y la Antártica, por motivos casi obvios, tiene como a su habitante de mayor edad a una persona entre 60 y 64 años.La lista la completan Freirina, Paiguano, Pelluhue, Contulmo, Quilaco, Ercilla, Corral, Futaleufú, Palena, Guaitecas, Tortel, Río Ibáñez, Laguna Blanca, Río Verde, San Gregorio e Isla de Pascua, que de los 7.750 pascuenses censados, sólo cuatro tienen más de 90 y ninguno supera los 100 años.Con Información de