Por años, la industria de la telefonía móvil nos acostumbró a que los smartphones debían ser de gran tamaño, varios procesadores y un número alto de megapixeles en su cámara, como una forma de demostrar su poderío y capacidades. Con el tiempo esta tendencia disminuyó, y en la actualidad los fabricantes ya encontraron un estándar que les permite enfocarse en otros aspectos para marcar la diferencia.Por ello llama la atención la propuesta de Zanco Tiny t1, un diminuto teléfono móvil lanzado en la plataforma de financiamiento colectivo Kickstarter que a pesar de su tamaño, similar a una moneda de 100 pesos y un peso de 13 gramos, incluye varias prestaciones de terminales de gama media en su interior.Por ejemplo, cuenta con autonomía de hasta tres días en modo de espera con una sola carga vía micro USB, 180 minutos de conversación, ranura para tarjeta nano SIM, teclado numérico completo, pantalla OLED con resolución de 64×32 y por supuesto, puede enviar mensajes de texto y hacer llamadas de voz. Entre sus limitaciones, sólo puede conectarse a redes 2G, no podemos navegar en internet y cuenta con memoria de 32 MB, que no es mucho. Aún así, su agenda telefónica es de 300 contactos, almacena las 50 llamadas más recientes y 50 de los mensajes SMS más recientes.A pesar que no se trata de un smartphone propiamente tal, parece una buena solución en emergencias, para llevarlo en la guantera del auto, la cartera o cuando la batería del móvil se termine. Su buena recepción ha sido tal que ya superó su meta de 25 mil libras y acumula más del doble de la cifra, a falta de 23 días de campaña. Su precio será de 30 dólares y la entrega será a partir de mayo de 2018.Si quieres conocer más, ingresa al sitio oficial en Kickstarter .