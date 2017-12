/ Durante su consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), varios sectores hicieron conocer su preocupación por la afectación que iba a tener en el campo económico, los médicos, la Policía, además de grupos sociales que defienden la vida y rechazan la ampliación de las causales de aborto.De acuerdo con expertos penales, la futura norma no fue socializada de manera adecuada y se la trabajó herméticamente, toda vez que el Legislativo presentó el proyecto en diferentes departamentos del país a través de resúmenes, pero sin exhibir el documento completo para desarrollar los análisis respectivos.Ante las observaciones, el Legislativo se reunió con diferentes grupos pero que no produjeron cambios de fondo y nuevamente imponer un documento, a su capricho del Gobierno, al recurrir a sus dos tercios para aprobar normas que le interesa al Ejecutivo.El artículo 205 sobre la mala práctica profesional en salud es rechazada por médicos, universidades y la Central Obrera Boliviana. En tanto, el artículo 137 sobre homicidio culposo con medio de transporte fue rechazado por las federaciones de transportistas del país. Los artículos 293 (sedición) y 294 (atribuirse los derechos del pueblo) fueron rechazados por los comités cívicos, legisladores de la oposición y colectivos ciudadanos.Pese al descontento de algunos sectores con los mencionados artículos, las autoridades sostienen y argumentan que la mayoría de estos se encuentran o contemplaban en el documento vigente, toda vez que el promulgado entrará en ejecución dentro de un año y medio.Sin embargo, a pesar de que existen los mismos tipos penales en el Código vigente, en el documento nuevo se estipula nuevas causales, mayores agravantes y sanciones, entre otros aspectos.La Policía y los empresarios son otros sectores que hicieron observaciones al documento, que en su momento se planteó ante el Legislativo, por ejemplo se contemplaba sanciones penales para las personas jurídicas, en 49 delitos. Al igual que la fuerza del orden realizó cuestionamientos a por lo menos 21 artículos.Ambos sectores afectados se reunieron con la representación legislativa correspondiente y acordaron determinadas modificaciones.Pero en el caso del aborto y la mala práctica profesional, pese a encuentros sectoriales, fueron y son irreconciliables.En el caso del transporte, se sostiene que no fueron informados por sus representantes en el legislativo sobre el homicidio culposo con medio de transporte, por lo que pedirá las explicaciones del caso y advirtieron con movilizaciones.6 artículos observados. Los artículos 137, 157, 205, 209, 293, 294 son los más criticados por varios sectores.CÓDIGO ENTRARÁ EN VIGENCIA EN 18 MESESEl nuevo Código de Sistema Penal entrará en vigencia 18 meses después de que sea publicado, y en sus disposiciones finales se detalla la forma que se seguirá para sustanciar los procesos actuales y nuevos.El presidente del Senado, Alberto Gonzales, dijo que en ese periodo pueden pasar muchas cosas y pidió a los que rechacen la norma hacer llegar observaciones.DATOSMédicos, COB y universidades contra el art. 205. El artículo 2015 del Código de Sistema Penal es el que mayor resistencia ha generado. Los médicos llevan 25 días en paro contra este acápite y recibieron apoyo de prácticamente todos los sectores.Transportistas se suman a rechazo al Código Penal. La federación de transporte pesado y federado de Cochabamba dio un plazo de 10 días al Gobierno para explicar y retirar el artículo 137 del Código, que determina una "triple" penalización en caso de homicidio culposo.COB, fabriles y maestros, contra dos artículos. La Central Obrera Boliviana (COB), la federación de fabriles y el magisterio urbano rechazaron los artículos 293 y 294 del nuevo Código, porque consideran que se penaliza el derecho a la protesta y abre las puertas para que se persiga a personas que critiquen al Gobierno de turno. Piden que ambos artículos sean revisados o retirados.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi