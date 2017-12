/ El riesgo de una enfermedad o accidente que empañen las fiestas de fin de año, está siempre presente. Por este motivo, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha confeccionado una serie de recomendaciones de prevención para que no existan riesgos en estas celebraciones.Recomendación 1: Serpentinas en spray y nieves artificiales, no deben ser manipuladas por niños. Nieve, espumas y cotillón en aerosol no son juguetes. Debido a su riesgo de inflamabilidad y potencial toxicidad, no deben ser utilizados por menores de 18 años. Estos productos pueden contener elementos que pueden ser tóxicos si son ingeridos, inhalados o tienen contacto con la piel y, en su gran mayoría, utilizan gases (para la expulsión del cotillón) que podrían ser altamente inflamables y que pueden generar quemaduras si estos productos se utilizan cerca del fuego.Adquiera sus productos solamente en locales establecidos. Exija el correcto rotulado del producto, que esté en español e indique sus riesgos. Almacene nieve, espumas y serpentinas en aerosol, fuera del alcance de los niños. No deje que niños manipulen este tipo de productos. No perfore los envases ni los someta a altas temperaturas. No aplique cotillón en spray sobre la piel. No lo ingiera ni lo inhale. Frente a sospecha de intoxicación, contacte al Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica (CITUC) al +56 22 635 3800. Recomendación 2: Precaución con globos de luz Los globos de luz (también conocidos como globos de los deseos) son productos elaborados con papel, que se elevan con aire caliente gracias a una base de parafina que se enciende u otra fuente de fuego. El riesgo radica en que una vez en el aire, se pierde su control y pueden provocar incendios si cae todavía encendido. Son altamente peligrosos para la población y el medioambiente.No elabore de forma casera los globos de luz. Globos de luz no deben ser manipulados por niños. Recomendación 3: Consuma alimentos seguros. Según cifras del departamento de estadísticas de la SEREMI de Salud RM, un 70% de las enfermedades de transmisión alimentaria (ETA) se producen en el hogar. Por ese motivo, la principal recomendación es preparar alimentos seguros al interior del hogar y adquirir alimentos sólo en el comercio establecido.Lávese siempre las manos. Siempre lave frutas y verduras Sólo consuma agua potable o previamente hervida No consuma mayonesa casera Separe alimentos crudos de cocidos Mantenga los alimentos refrigerados a menos de 5ºC No demore más de 1 hora desde que adquiere los alimentos, hasta su refrigeración Consuma huevos, carnes, pescados y mariscos bien cocidos Para restaurants y servicios de alimentación: Exija siempre la resolución sanitaria Observe el estado de limpieza general del local, del personal, cubiertos y platos. Pueden ser indicio de las prácticas higiénicas en la cocina. S Canales de denuncia e información ciudadana Las denuncias pueden ser dirigidas a la SEREMI de Salud RM llenando el formulario web en OIRS.minsal.cl, llamando al teléfono "Salud Responde" al 600 360 77 77 o ingresando las denuncias de manera presencial en la Oficina de Atención de Usuarios ubicada en Paseo Bulnes 194, Santiago Centro.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi