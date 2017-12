/ El técnico informático argentino que trabajaba con Alberto Nisman, Diego Lagomarsino, habló con el canal América TV en momentos que la Justicia podría procesarlo por ser el hombre que le dio el arma con la que murió el ex fiscal.“No tengo miedo, tengo terror a que se cometa una injusticia”, dijo Lagomarsino por la posibilidad de acabar preso.“Alberto Nisman me cagó la vida” sostuvo más tarde el informático en radio Delta, en la que aseguró que el entonces fiscal general a cargo de la causa por el atentado a la AMIA -que fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015-, “no pensó que me iba a meter en el quilombo que me metió”.Y es que la justicia argentina está a punto de procesarlo como partícipe de la muerte . Sin embargo, descartó que el arma se la entregó a Nisman , sino que el mismo fiscal se la habría pedido. Para probarlo, el argentino aseguró que “están los llamados de Alberto a mí pidiéndome el arma”."Mi vida está restringida", aseguró y recordó que actualmente, tiene tobillera para ser controlado por la Justicia.El juez Julián Ercolini resolvería en las próximas horas su situación, pero no lo dejaría preso, sino que lo mantendría en libertad, vigilado con el mismo brazalete en el tobillo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi