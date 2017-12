/ El concepto Balcones Premier espera ofrecer mayor exclusividad y comodidad a los espectadores Ir al cine se ha transformado más que un acto de mero entretenimiento , ya que forma parte del estilo de vida de muchas personas , especialmente las cinéfilas. Algo que lleva a exigir a los consumidores mejor servicio y comodidad a las diferentes cadenas de las salas cinematográficas, para mejorar su experiencia en el lugar.Por lo cual, la empresa de origen estadounidense Cinemark apuesta por el cine de lujo en Bogotá al estrenar su concepto Balcones Premier en Cinemark Atlantis , con el objetivo de ofrecer exclusividad, comodidad y una experiencia inolvidable dentro de un sala premium , atrayendo cada vez más usuarios a su franquicia. Estos balcones no solo cuentan con sillas contables eléctricamente, sino que son reclinables, tienen una mesa auxiliar y reposa pies; por si fuera poco se ofrece servicio a la sala, con un chef exclusivo que ofrece una carta tipo gourmet .En junio de este año Cinemark había dado un paso importante para competir en el mercado colombiano , al ofrecer pantallas XC de cuatro pisos de altura, sillas con movimiento D-Box, lounge exlusivo, entre otras novedades en un múltiplex que llegaba por primera vez en las principales salas de cines del país vecino. En esta oportunidad, el menú limitado cambiará por una selecta carta que estará elaborada con productos de primera clase , donde se encontrará:Mini hamburguesas. Paninis . Finger food. Postres . Bebidas: jugos naturales, malteadas, etc . Teniendo los espectadores a su disposición un lugar particular en la confitería para realizar su pedido , que será llevado a la sala por personal especializado. Por otro lado, las sillas son mucho más amplias que las de salas convencionales , incluso hay la posibilidad de quedar acostado frente a la pantalla. Cinemark, que cuenta con unas 6.000 pantallas en varias partes del mundo, lleva laborando 18 años en Colombia y actualmente opera en 35 teatros de 22 ciudades.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi