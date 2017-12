/ Alphabet Inc de Google busca lanzar tiendas físicas en India para impulsar las ventas de sus teléfonos inteligentes Pixel, reportó el martes el diario Economic Times, citando a tres personas con conocimiento del tema. Google está explorando la idea de tiendas físicas después de tener una respuesta alentadora en más de una docena de tiendas abiertas en centros comerciales en el país para presentar la segunda generación de teléfonos Pixel, agregó el periódico. Google respondió a una pregunta de Reuters diciendo que no realiza comentarios sobre rumores o especulaciones.India es el segundo mayor mercado inalámbrico del mundo con 1.200 millones de suscriptores móviles, que actualmente está dominado por la surcoreana Samsung Electronics Co Ltd, y por jugadores chinos como Xiaomi, Oppo y Vivo.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi