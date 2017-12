Caracas derrotó a La Guaira y le ganó la serie particular (+Video)

Los Leones del Caracas vencieron a los Tiburones de La Guaira seis carreras por cuatro, en el inicio de la última semana de acción de la temporada regular de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.Un tiple barre bases de Leobaldo Piña en el noveno inning ante los envíos de Gregory Infante, sirvió para que los melenudos retomaran la ventaja y se llevaran una importante victoria, que les permitió ganar la serie particular cinco juegos por cuatro a los salados y mantenerse en la pelea por escalar posiciones en la tabla.Piña se fue de 4-1, con tres impulsadas y dos ponches. Por Tiburones, Danry Vásquez conectó un jonrón de tres carreras en el séptimo inning, para voltear la pizarra, pero no fue suficiente. Respondió como bateador emergente al recibir con cuadrangular por la derecha a Jim Patterson, quien debutaba con el Caracas. Terminó de 1-1, con tres impulsadas y una anotada.La victoria fue para Miguel Socolovich (2.0IP, 2HP, 3K) y la derrota para Infante (1.0IP, 2HP, 3CP, 1BB). Este miércoles Magallanes visita a Caracas en el noveno y último juego de la serie particular. Los turcos van por el "zapatero" (nueve victorias en nueve juegos) y los melenudos por el honor. Además Lara recibe a Bravos y Aragua a La Guaira.