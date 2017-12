UN AÑO MÁS DE GRANDES PRODUCCIONES EN CANAL ONCE

/ ? Dio cuenta e informó a la ciudadanía desde los lugares afectados por los sismos de septiembre." Instaló el primer Consejo Ciudadano de esta televisora pública." Estrenó importantes series de impacto social y ecológico como "Juicios Orales", "Islas de México" y "Diversos Somos", entre otras.2017 fue un año de retos, logros y avances para Canal Once. Fiel a su compromiso y trayectoria, la televisora politécnica, estrenó diversas producciones de calidad dedicadas a todos los segmentos de su audiencia. Entre ellas destacan, "Juicios Orales", serie que muestra una parte del nuevo Sistema de Justicia Penal en México; "Escaparate de Ideas", que visibiliza la labor de investigación y desarrollo de estudiantes y egresados del IPN; "Talacheros", documental que da testimonio de jugadores semiprofesionales de fútbol; "Islas de México", serie documental sobre la belleza, biodiversidad y los trabajos de conservación en las islas del Pacífico mexicano; "Relatos de Mujeres", retrato íntimo de mujer es que, por su talento, audacia, disciplina y trabajo, trascendieron en la historia; "Diversos Somos", serie que fomenta la inclusión, el respeto y la tolerancia; y "Noctámbulos", reflejo de la visión particular de varios directores de cine, como Arturo Ripstein, sobre personajes para quienes el día comienza al caer la noche.Transmitió, también, la Universiada Nacional 2017, que tuvo lugar en la ciudad de Monterrey; la Carrera Panamericana, que este año celebró su 30 aniversario; y, de la mano de la Orquesta Sinfónica del IPN y Sofía Álvarez, acercó a la niñez al disfrute de la música clásica con la producción "Cierto Concierto".En el ámbito informativo, la cobertura realizada por la emisora en el contexto de los sismos del mes de septiembre significó un importante esfuerzo. A fin de ofrecer información de primera mano a su auditorio, realizó un despliegue de personal a diversas zonas del país para realizar más de 230 horas de transmisión. Aunado a ello, la emisora abrió un Centro de Acopio que recibió ayuda humanitaria de su audiencia. Más de 160 toneladas de productos fueron entregados en propia mano de las personas que más lo necesitan.Con el objetivo de fortalecer la independencia editorial y la participación ciudadana en la emisora, en el mes de julio, Canal Once instaló su primer Consejo Ciudadano, conformado por figuras destacadas de la educación, la ciencia, el deporte, el medio ambiente y la cultural, como son Daniel Aceves Villagrán, Bertha Cea Echenique, Julieta Fierro Gossman, Miguel Limón Rojas y Héctor Mayagoitia Domínguez.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi