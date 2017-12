EN ESTAS FIESTAS DISFRUTA DEL DELICIOSO CREPE CAKE DE HENNESSY VERY SPECIAL EN LAS PASTELERIAS LA ESPERANZA

/ La pastelería La Esperanza ha preparado algo especial para esta temporada, un pastel elaborado con crepas de chocolate y Hennessy Very Special que sin duda será la opción ideal para estas celebraciones.El Crepe Cake -también llamado mille crepe en francés – es un pastel hecho con múltiples capas de crepas, crema pastelera fresca, chocolate y un toque de cognac Hennessy Very Special que a partir del 18 de Diciembre y por tiempo limitado podrá encontrarse en las pastelerías La Esperanza.La Esperanza cuenta con más de 40 años de experiencia innovando propuestas y generando nuevos conceptos de calidad dentro de sus tiendas a través de cada producto a fin de satisfacer los paladares más exigentes. Por esto, Hennessy Very Special es el ingrediente perfecto para poder presentarle a los compradores una opción única, exquisita y elegante para estas fechas.#ThisIsVerySpecialCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi