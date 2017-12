/ Tras ser galardonado con una nominación al Golden Globe, Jonas aspira llegar más alto."¿Ganar un Oscar?, no qué va, no me interesa…¡Es broma, sería maravilloso!", dijo el menor de los Jonas quien en este momento está feliz, y no piensa encasillarse en cintas familiares como el 'remake' de 'Jumangi', 'Welcome to the Jungle' o 'Jack Black y Kevin Heart'.Nick declaró: "En este momento lo más importante para mí es encontrar proyectos que me apasionen, que me ayuden a crecer y que me permitan trabajar con buenos equipos creativos. Las películas que arrasan en la temporada con premios son difíciles de encontrar, hay que centrarse y seguir creciendo haciendo cosas buenas".El siguiente proyecto de Jonas en cine, es el 'thriller' post apocalíptico 'Chaos Walking'.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi