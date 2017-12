/ El editor de noticias de Youpi, una revista para niños de 5 a 8 años, dijo a The Associated Press el martes que la edición de enero será retirada de los quioscos en Francia y Bélgica después de escribir que Israel estaba entre unos pocos estados en el mundo que no son "países reales".Bertrand Fichou dijo que se disculpaba humildemente por el error y que su intención no era desafiar la legitimidad del estado de Israel. "Me culparé por eso toda mi vida", agregó.El texto de dos frases causó un alboroto en redes sociales , y el grupo judío francés CRIF le pidió al editor que eliminara la edición de enero.Con Información deSíguenos en Twitter @entornoi