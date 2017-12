Un caos. Un desastre. Así califica el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Rafael a la situación económica producto de “mucha improvisación, desconocimiento, irresponsabilidad e ineficiencia en el manejo de temas complejos como inflación, devaluación monetaria, desabastecimiento y caída de la producción de petróleo”, entre otros.En el artículo titulado “La Trampa” que publica el portal Aporrea el 24 de diciembre de 2017, el también ex presidente de Pdvsa asegura que el gobierno no cuenta con un plan para enfrentar la crisis económica. “Estamos en medio de una tormenta sin radar, ni brújula, sin saber cuál es el destino final, a dónde vamos a llegar”, afirma agregando que se ha instruido al Banco Central de Venezuela a “no dar cifras, ni proyecciones, ni ningún tipo de información económica, ni siquiera se dan cifras al sector propio vinculado al quehacer económico”. Indica que es “un secreto a voces que la situación se sigue deteriorando” y que “por evadirla no se va a resolver”.Ramírez advierte que la situación de Pvdsa es muy grave y que los cambios que se dieron en la industria petrolera en 2014 era un montaje que tenía como único propósito tomar el control de Pdvsa y el sector hidrocarburos. Asoma que la idea de desplazarlo de Pdvsa venía rodando en círculos muy íntimos del poder desde el momento en que Hugo Chávez murió. Asegura que lo que siente el “militante revolucionario” es que la situación de hoy no es lo que Chávez quería.El exministro de Petróleo se pregunta en su artículo por el destino de Cadivi, Cencoex y la banca y de quienes han resultado favorecidos con el sistema cambiario. “¿Por qué no se tocan esos intereses? ¿Cuántos amigos tienen los banqueros, especuladores financieros en el gobierno? Tienen mucho dinero, son innombrables, no aparecen en tuiters (sic), compran de todo, hacen política, corrompen todo, es su manera de avanzar”.Lea el artículo completo en AporreaCon Información deSíguenos en Twitter @entornoi