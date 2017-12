/ Fotografía de picture alliance/dpa/L. PiergiovanniEn la nueva introducción y revisión de los más de 3000 términos se encuentran por ejemplo palabras como aporofobia, que significa literalmente fobia a las personas pobres o desfavorecidas. También están palabras como audiolibro, chusmear, posverdad, o mariposear. Dos ritmos tradicionales de la música colombiana como el vallenato y el porro fueron también introducidos en la versión en línea de la vigésimotercera edición del DLE (Diccionario de la Lengua Española).El tema de los anglicismos también fue tocado por el director de la RAE, Darío Villanueva, quien manifestó su preocupación por términos que cada vez se utilizan con más frecuencia. Entre las palabras provenientes del inglés que fueron introducidas podemos encontrar; cracker que significa pirata informático, o también hacker que es una persona experta en el manejo de computadores.Según Villanueva ahora se ha cambiado la dinámica de elaboración del diccionario, ya que antes se hacía la publicación en papel y después se hacían las modificaciones en el digital. Ahora, por el contrario, primero se hace la versión digital y después se elabora la impresa. También manifestó que la era digital consiste en que ya no hace falta esperar 10 años para introducir modificaciones.El diccionario en línea recibió en el 2016 más de seiscientos millones de consultas. La expectativa de Darío Villanueva es que la versión digital alcance más de mil millones de consultas para el próximo año.La RAE se fundó en 1713, y la primera publicación del diccionario se hizo en 1780. Desde entonces se han venido realizando incorporaciones, modificaciones, enmiendas y supresiones.Aqui está la lista de las nuevas palabras:– Amusia. (Adición de artículo). f. Med. Incapacidad de reconocer o reproducir tonos o ritmos musicales.– Antropocentrismo. (Enmienda de acepción). Fil. Teoría que afirma que el hombre es el centro del universo.– Aporofobia. (Adición de artículo). (Del gr. áporos ‘pobre’ y -fobia). f. cult. Fobia a las personas pobres o desfavorecidas.– Asana. (Adición de artículo). (Del sánscr. asana, de la raíz -as ‘sentarse’). m. En ciertos tipos de yoga, postura corporal.– Ataché. (Adición de artículo). (Del fr. attaché; en acep. 2, del ingl. amer. attaché, y este acort. del ingl. attaché case; literalmente ‘maletín de agregado’). m. y f. 1. agregado (funcionario diplomático). m. 2. Maletín para llevar documentos.– Audiolibro. (Adición de artículo). (De audio- y libro). m. Grabación sonora del texto de un libro.– Autólogo, ga. (Adición de artículo). (De auto- y la t. de homólogo; cf. ingl. autologous). adj. Med. Que se obtiene del mismo individuo que lo recibe. Transfusión autóloga. Trasplante autólogo.– Biocida. (Adición de artículo). (De bio- y -cida, por adapt. del ingl. biocide). adj. Quím. Que destruye seres vivos, particularmente los perjudiciales para el ser humano. Apl. a una sustancia o a un producto, u. t. c. s. m.– Bocas. (Adición de artículo). m. y f. coloq. Esp. bocazas. U. t. c. adj.– Británico, ca. (Adición de acepción). 4. Dicho del humor: Caracterizado por la ironía fina y el sarcasmo disimulado atribuidos a los británicos.– Británico, ca. (Adición de acepción). 5. Dicho de la puntualidad: Rigurosa, exacta.– Buenismo. (Adición de artículo). m. Actitud de quien ante los conflictos rebaja su gravedad, cede con benevolencia o actúa con excesiva tolerancia. U. m. en sent. despect.– Buenista. (Adición de artículo). adj. 1. Que actúa con buenismo. U. t. c. s. U. m. en sent. despect. 2. Perteneciente o relativo al buenismo.– Chakra. (Adición de artículo). (Tb. chacra Voz sánscr., que significa ‘círculo’ o ‘disco’). m. En el hinduismo y algunas filosofías orientales, cada uno de los centros de energía del cuerpo humano que rigen las funciones orgánicas, psíquicas y emotivas.– Chicano, na. adj. 1. (Enmienda de acepción). Dicho de una persona: Que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. U. t. c. s.– Clic. m. 2. (Enmienda de acepción). Pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción. Hacer clic en un menú.– Clicar. (Adición de artículo). (Del ingl. to click). intr. En informática, hacer clic en una zona interactiva de la pantalla. Clicar en la ventana. Clicar en la opción de “pagar”. U. t. c. tr. Clicar este icono.– Cliquear. (Adición de artículo). intr. En informática, clicar. U. t. c. tr.– Comadrear. intr. (Enmienda de 1.ª acepción). coloq. Chismear, murmurar.– Compostar. (Adición de artículo). tr. Transformar residuos orgánicos en compost.– Container. (Adición de artículo). (Voz ingl., der. de to contain ‘contener’). m. 1. contenedor1. 2. Barco destinado al transporte de mercancías en contenedores.– Continentalidad. (Adición de artículo). f. 1. Conjunto de las características propias del clima continental. 2. Carácter continental.– Contraincendios. (Adición de artículo). adj. Que combate los incendios. Brigada, avion es contraincendios.– Cracker. (Adición de artículo). m. y f. Inform. pirata informático.– Cubicaje. (Adición de artículo). m. 1. Geom. Acción y efecto de cubicar. 2. Dep. y Mec. cilindrada.– Deportividad. (Adición de acepción). 2. Esp. Actitud de quien acepta de buen grado una situación adversa. Aceptó con deportividad que eligieran a otro.– Desalador, ra. (Adición de artículo). adj. 1. Que desala. f. 2. desalinizadora.– Discinesia. (Adición de artículo). f. 1. Med. Falta de coordinación muscular en los movimientos. 2. Med. Movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo.– Esfera. (Adición de forma compleja). Altas esferas. f. pl. Estamentos más elevados del poder.– Espadón. (Adición de acepción). 2. coloq. Militar golpista.– Especismo. (Adición de artículo) (Del ingl. speciesism). m. 1. Discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores. 2. Creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales, y por ello puede utilizarlos en beneficio propio.– Fair play. (Adición de artículo). (Voz ingl.). m. Juego limpio. Hacker . (Adición de acepción). m. y f. 2. Inform. Persona experta en el manejo de computadoras, que se ocupa de la seguridad de los sistemas y de desarrollar técnicas de mejora.– Holter. (Adición de artículo). (Voz ingl.). m. 1. Med. Prueba diagnóstica en la que un dispositivo registra en un monitor durante varias horas la actividad del corazón de un paciente por medio de electrodos colocados en su torso. 2. Med. monitor Holter. 3. Med. Gráfico resultante de un holter (prueba).– Hummus. (Adición de artículo). (Tb. humus. Del ár. hummus ‘garbanzo’). m. Pasta de garbanzos, típica de la cocina árabe, aderezada generalmente con aceite de oliva, zumo de limón, crema de sésamo y ajo.– Kosher. (Adición de artículo). (Del hebr. kosher ‘correcto, adecuado al rito’). adj. 1. Dicho de un producto alimenticio, una comida, un menú, etc.: Obtenido o preparado según los preceptos del judaísmo. 2. Dicho de un establecimiento: Que vende o sirve productos kosher.– Lexicón. (Adición de acepción). 2. Ling. Conocimiento léxico que un hablante posee sobre una lengua.– Macero, ra. (Enmienda de acepción). m. y f. Persona que lleva la maza delante de las corporaciones o personas autorizadas que usan esta señal de dignidad.– Machismo. (Adición de acepción). 2. Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón. En la designación de directivos de la empresa hay un claro machismo.– Mariposear. (Adición de acepción). 3. Andar o vagar de un lugar a otro cambiando de objeto de interés o sin propósito establecido.– Nota. (Adición de acepción). m. y f. 20. coloq. Esp. Persona a la que le gusta llamar la atención o que tiene un comportamiento inconveniente. Entonces el nota preguntó si nos iban a invitar a cenar.– Pasada. (Adición de acepción). 10. coloq. Esp. Cosa exagerada, extraordinaria, fuera de lo normal. U. en sent. ponder. Mira ese avión , ¡qué pasada! Qué pasada de fiesta.– Pinchar. intr. 11. (Adición de acepción). Clicar. Pinchar en la ventana. U. t. c. tr. Pinche este icono.– Pinqui. (Adición de artículo). (Tb. pinky. De Pikys, marca reg.). m. Esp. Prenda femenina que cubre la planta, el talón y los dedos del pie, y que se pone para proteger este del calzado.– Porro. (Adición de artículo). m. 1. Música y canto originarios de la costa norte de Colombia, con influencia de los ritmos africanos. 2. Baile que se ejecuta al compás del porro.– Postureo. (Adición de artículo). m. coloq. Esp. Actitud artificiosa e impostada que se adopta por conveniencia o presunción.– Posverdad. (Adición de artículo). (De pos- y verdad, trad. del ingl. post-truth). f. Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad.– Sexo. m. sexo débil. m. (Enmienda de acepción de forma compleja). Conjunto de las mujer es. U. con intención despect. o discriminatoria. sexo fuerte. m. (Enmienda de acepción de forma compleja). Conjunto de los varones. U. en sent. irón.– Sharía. (Adición de artículo). (Tb. sharia. Del ár. saría ‘camino’). f. Ley religiosa islámica reguladora de todos los aspectos públicos y privados de la vida, y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación.– Táper. (Adición de artículo). (De Tupperware, marca reg.). m. Recipiente de plástico con cierre hermético, que se usa para guardar o llevar alimentos.– Trávelin. m. 1. (Enmienda de acepción). Cinem. Desplazamiento de la cámara montada en rieles para acercarla al objeto, alejarla de él o seguirlo en sus movimientos.– Umma. (Adición de artículo). (Del ár. umma 'comunidad'. Escr. t. con may. inicial). f. Comunidad de los creyentes del islam.– Vallenato. (Adición de artículo). m. 1. Música y canto originarios de la región caribeña de Colombia, normalmente con acompañamiento del acordeón. 2. Baile que se ejecuta al ritmo del vallenato.